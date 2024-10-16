Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
X 'eşik bekçisi' sınıfına girmedi: AB daha katı kurallar uygulayacak

X 'eşik bekçisi' sınıfına girmedi: AB daha katı kurallar uygulayacak

17:4316/10/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Elon Musk (Foto: Arşiv)
Elon Musk (Foto: Arşiv)

Avrupa Birliği (AB), X sosyal medya platformunun daha katı kurallara tabi olan "eşik bekçisi" sınıflandırmasına girmediğini bildirdi.

AB Komisyonu, Elon Musk'un sahip olduğu X'in Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında "temel" platform olmadığının tespit edildiğini açıkladı.


Açıklamada, AB'nin mayıs ayından beri X platformunun konumuna ilişkin piyasa incelemesi yaptığı anımsatılarak, X'in temel platform statüsü için gerekli sayısal eşikleri karşılamasına rağmen işletmeler ve tüketiciler arasında önemli bir "ağ geçidi" olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna varıldığı belirtildi.


"Eşik bekçisi" olarak adlandırıldı

AB'nin dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere yol açan yasası kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük platformlar ile şirketler "eşik bekçisi" olarak adlandırıldı ve katı yükümlülüklere tabi tutulmaya başlandı.


Bu şekilde sınıflandırılan platformların, rekabeti artıracak, tüketicilere daha fazla seçenek sunacak, hizmetlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak ve kendi hizmetlerini rakip firmalarının benzer hizmetlerinin önünde tutmasını önleyecek yeni kurallara uyması gerekiyordu.


"Eşik bekçisi" konumundaki firmalara, kuralları ihlal etmeleri durumunda küresel cirolarının yüzde 10'una varacak seviyede para cezası kesilebiliyor.



#AB
#Avrupa
#dijital
#X

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar olacak?