X 'eşik bekçisi' sınıfına girmedi: AB daha katı kurallar uygulayacak

Açıklamada, AB'nin mayıs ayından beri X platformunun konumuna ilişkin piyasa incelemesi yaptığı anımsatılarak, X'in temel platform statüsü için gerekli sayısal eşikleri karşılamasına rağmen işletmeler ve tüketiciler arasında önemli bir "ağ geçidi" olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna varıldığı belirtildi.