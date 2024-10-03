X'e dönüşen Twitter eridi: Elon Musk'tan sonra ne kadar değer kaybettiği ortaya çıktı

X, Musk tarafından satın alındıktan sonra halka açık işlem görmeyi bıraktı.





Ancak, Fidelity’nin Blue Chip Growth Fund’un pay değerleri üzerine yaptığı değerlendirmelere göre, platformun hisseleri Ağustos sonunda sadece 4.2 milyon dolar olarak değerlendirildi.





Bu, Temmuz sonundaki değere göre yüzde 24’lük bir düşüşü ve Musk’ın Twitter’ı satın aldığı zamandaki değerden yüzde 79’luk bir kaybı temsil ediyor.









X üzerindeki reklam baskısı

Analistler, Fidelity’nin bu düşüş tahmininin, platformun reklam gelirlerinde yaşanan azalmayı yansıttığını düşünüyor. Özellikle, bazı reklam verenler Musk’ın sahibi olduğu platformda görülen aşırı içeriklerden endişe duyduklarını belirtti.





Buna rağmen, X platformu Musk’ın yönetimi altında sosyal medyada güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyor. İkinci çeyrek verilerine göre platformun aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 6 artışla 570 milyona ulaştı. Ancak Similarweb’e göre, ABD’deki kullanıcı sayısında yüzde 11’lik bir düşüş yaşandı.





Bazı analistler, Fidelity'nin X'in değerini düşük tahmin ettiğini ve platformun uzun vadede Musk'ın ödediği 44 milyar dolardan daha değerli olabileceğini savunuyor.









Twitter’ın logosunu neden “X” olarak değiştirdi?

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı ancak şu anda değeri 25 milyara düştüğü belirtilen şirketin ikonik mavi kuş logosunu bir X harfine terk etmek istemesinin nedenleri tartışıla dursun, ünlü iş insanının X harfine olan yakın ilgisi uzun zamandır biliniyor.





Bu ilgi, “PayPal”a dönüşen ikinci şirketine X.com adını vermeye çalıştığı zamana kadar uzanıyor.





Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın ilk modellerinden biri olan Model X'i piyasaya sürdüğünde, SpaceX'i kurduğunda ve yapay zeka uygulaması xAI'yi başlattığında ünlü iş insanı her zaman bu harfi kullanmayı ihmal etmiyor.





En önemlisi de en küçük çocuğuna "X Æ A-12 "ya da kısaca "X" adını vermiş olması.









Güçlü sembol X

X, Musk’ın Twitter'ı "her şey uygulaması" haline getirme hırsıyla da uyumlu. Sevin, nefret edin, Twitter'ın süregelen düşüşünde bir başka işareti olarak görün, X yeni bir logo olarak oldukça uygun görünüyor.





X her şey değil, ama kesinlikle çok fazla alanı kapsıyor...





X hem bilineni (X noktayı işaret eder) hem de bilinmeyeni (cebirde) temsil eder ve çeşitli mistik özelliklere sahip olduğu düşünülür.







