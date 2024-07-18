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Dünya

Biden'dan Elon Musk açıklaması: Bıktım

ABD Başkanı Joe Biden; Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi Elon Musk ve zengin dostlarının, başkanlık seçimlerini "satın almaya çalışmasından" bıktığını belirtti.

12:08 - 18/07/2024 Perşembe
AA
ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk.
ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk.

Biden, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.


Açıklamasında Kovid-19'dan dolayı hasta olduğunu hatırlatan Biden, "Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım" ifadesini kullandı. Biden, bu konuda kendisiyle aynı fikirde olanların kampanyasına bağış yapmasını istedi.


Ne olmuştu?

Musk, 13 Temmuz'da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan (Donald) Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum." ifadesini kullanarak suikast girişiminde bulunulan eski ABD Başkanı'nı, ilk kez açıkça desteklemişti.


Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberinde, Musk'ın, Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edilmişti.

#Donald Trump
#Elon Musk
#Joe Biden
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