Google Haritalar'da görüldü: Antarktika'daki gizemli kapının sırrı çözüldü

Dünya üzerindeki ilginç yapılara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Kimi doğada kendiliğinden var olurken kimi ise yıllar, hatta yüzyıllar sonra ancak keşfedilebiliyor. Google'a yansıyan görüntüler ilginç doğa olaylarının gizemini bir kez daha gözler önüne serdi. Google Haritalar ve Google Earth tarafından kaydedilen tuhaf görüntü bunun son örneği oldu. Antarktika'da görülen gizemli kapı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Bilim adamları, bu gizemli kapının sırrını açıkladı. İşte tüm detaylar...
Gizemli kapının sırrı ne?
Antarktika'da, Japonların işlettiği Showa İstasyonu'nun hemen güneydoğusunda gizemli bir 'giriş' tespit edildi.
Sosyal medyada yorum yağdı
Bir kullanıcı "Sadece patlamış bir Boeing kapısı" diye cevap verirken, bir diğeri "Bu aslında Bigfoots'un tatil evi." ifadelerini kullandı.
Bir kullanıcı bunun 'Agartha'ya açılan kapı' olduğunu öne sürerken, bir diğeri bunun 'Norveç'in Svalbard kentindeki gibi büyük bir tohum kasası' olabileceğini iddia etti.
Bilim adamları Antartika'daki gizemli kapının sırrını açıkladı
Newcastle Üniversitesi'nden Buzul Bilimi Profesörü Bethan Davies, yapının eriyen bir buzdağına ait olduğunu ve bölgedeki sığ suyun etkisiyle oluştuğunu belirtti. Davies, Google Earth Pro'daki koordinatlara bakıp tarihi görüntüleri gördükten sonra, gizemli kapının "hızlı deniz buzunun olduğu bir alanda kıyının hemen açıklarında" olduğunu söyledi. Ayrıca ilginç görüntüyü "Bu, topraklanmış ve şimdi yerinde sıkışıp kalmış ve eriyen bir buzdağıdır" diye açıkladı.
Imperial College London'ın Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Enstitüsü'nün eş direktörü Profesör Martin Siegert, Davies ile aynı görüşte olup, "Bu, katı bir buzul altı engelin etrafındaki buz akışıdır ve aynı zamanda buzun erimesi ve yeniden donmasından da etkilenir." ifadelerini kullandı.
"Komplo teorisyenleri olmasaydı ne yapardık?"
'Heyecanlanacak bir durum yok'
Yapının doğal bir olaydan kaynaklandığını belirten Smillie, bu tür spekülasyonların genellikle hayal gücünden kaynaklandığını ifade edip, gizemli görüntüyü, Antarktika'nın buzullarıyla ilgili doğal bir durum olarak değerlendirdiğini ve heyecanlanacak bir şey olmadığından emin olduğunu vurguladı.