Google Haritalar'da görüldü: Antarktika'daki gizemli kapının sırrı çözüldü

Dünya üzerinden gelen ve sosyal medya hızla yayılan görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Her bir noktayı üç boyutlu olarak görmeyi sağlayan Google Earth zaman zaman tuhaf görüntülere sahne olurken bu kez de Antarktika'da, Japonların işlettiği Showa İstasyonu'nun hemen güneydoğusunda gizemli bir 'giriş' tespit edildi.









Gizemli kapının sırrı ne?

Antarktika'da, Japonların işlettiği Showa İstasyonu'nun hemen güneydoğusunda gizemli bir 'giriş' tespit edildi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu kapı, kısa sürede çeşitli spekülasyonlara yol açarak Koca Ayak'ın tatil evi veya Star Trek'ten gelen bir servis de dahil olmak üzere bir dizi teoriyi ateşledi.

Sosyal medyada yorum yağdı

Gönderi sosyal medyaya düşünce kısa sürede büyük ilgi topladı ve yüzlerce takipçi yapının ne olabileceğini tartışmak için yorumlara akın etti.

Bir kullanıcı "Sadece patlamış bir Boeing kapısı" diye cevap verirken, bir diğeri "Bu aslında Bigfoots'un tatil evi." ifadelerini kullandı.

Bir kullanıcı bunun 'Agartha'ya açılan kapı' olduğunu öne sürerken, bir diğeri bunun 'Norveç'in Svalbard kentindeki gibi büyük bir tohum kasası' olabileceğini iddia etti.

Bilim adamları Antartika'daki gizemli kapının sırrını açıkladı

Sosyal medyada gizemli kapıya dair teoriler sürerken bilim adamları, tüm bu spekülasyonların ardından yapının doğal bir oluşum olduğunu açıkladı.

Newcastle Üniversitesi'nden Buzul Bilimi Profesörü Bethan Davies, yapının eriyen bir buzdağına ait olduğunu ve bölgedeki sığ suyun etkisiyle oluştuğunu belirtti. Davies, Google Earth Pro'daki koordinatlara bakıp tarihi görüntüleri gördükten sonra, gizemli kapının "hızlı deniz buzunun olduğu bir alanda kıyının hemen açıklarında" olduğunu söyledi. Ayrıca ilginç görüntüyü "Bu, topraklanmış ve şimdi yerinde sıkışıp kalmış ve eriyen bir buzdağıdır" diye açıkladı.

Imperial College London'ın Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Enstitüsü'nün eş direktörü Profesör Martin Siegert, Davies ile aynı görüşte olup, "Bu, katı bir buzul altı engelin etrafındaki buz akışıdır ve aynı zamanda buzun erimesi ve yeniden donmasından da etkilenir." ifadelerini kullandı.

"Komplo teorisyenleri olmasaydı ne yapardık?"

Leicester Üniversitesi'nde volkanolog olan Profesör John Smellie, olaya alaycı bir şekilde yaklaşarak, "Komplo teorisyenleri olmasaydı ne yapardık?" dedi. Görüntünün çok net olmadığını, bu nedenle anlamakta güçlük çektiğini belirten Smellie, "Bana bir kaya gibi göründü," ifadelerini kullandı.

'Heyecanlanacak bir durum yok'

Yapının doğal bir olaydan kaynaklandığını belirten Smillie, bu tür spekülasyonların genellikle hayal gücünden kaynaklandığını ifade edip, gizemli görüntüyü, Antarktika'nın buzullarıyla ilgili doğal bir durum olarak değerlendirdiğini ve heyecanlanacak bir şey olmadığından emin olduğunu vurguladı.







