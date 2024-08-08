"'Bir otomobilden fazlası' için çıktığımız yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımıza tüm gücümüz ve hızımızla hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Gemlik'teki Teknoloji Kampüsümüzün inşası, ilk akıllı mobilite cihazımız T10X'in banttan inmesi ve Türkiye'nin 81 ilinde 19 bin 583 kullanıcımızın 2023 boyunca T10X ile buluşması söz verdiğimiz gibi gerçekleşti. Başından beri kullanıcılarımıza kulak verdik, onların isteklerini önemsedik. Pazara yeni giren bir şirket olarak, C-SUV ve elektrikli araçlar segmentinde pazar liderliğine ulaştık. Orta vadeli planlarımız kapsamında, ülkemizde elde ettiğimiz başarının yanı sıra küresel rekabette de yerimizi almak için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz. Avrupa'da öncelikle Almanya pazarına girmek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz."