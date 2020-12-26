Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Pandemiden hepimiz çok şey öğrendik

Tüm dünya, Kovid-19 salgını ile ortaya çıkan sosyal ve ekonomik koşullarla mücadele etti. Dijital operatör Turkcell’in Genel Müdürü Murat Erkan, bu süreçte pek çok yeniliğe hızlıca adapte olduklarını belirterek, "Turkcell olarak ülkemizdeki şirketlerin kendi müşterilerine kesintisiz hizmet sunmaya devam edebilmelerini sağlayan temel hizmet ve servisleri sunuyoruz. Bu bakımdan telekom sektörünün ne kadar kritik öneme sahip olduğu bu süreçte herkes tarafından çok daha net olarak görülmüş oldu." dedi.

Erkan, "Gelecek 5-10 sene içerisinde gerçekleşmesini beklediğimiz dijitalleşme 2020’de gerçekleşti diyebilirim. Eğitim, sağlık, perakende, ulaşım, e-ticaret, eğlence gibi hemen her sektörde yaşanan değişim ve dönüşüm baş döndürücü hıza ulaştı." diye konuştu.

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5 kritik nokta ön plana çıktı

Pandemi sürecinde beş kritik noktanın ön plana çıktığını vurgulayan Erkan, "Telekom sektörü hayati derecede önemli. Yaşanan değişim ve dönüşüm, telekom sektörünün önemini bir kez daha ortaya koydu. Değişimden ekonominin, eğitimin ve iş dünyasının minimum seviyede etkilenmesini sağlamanın tek yolu güçlü bir telekom sektörüne sahip olmaktan geçiyor. Turkcell olarak bu dönemde elimizdeki teknolojik altyapıyı, bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli iletişim sunmak için seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Erkan sözlerine şöyle devam etti:

"Güçlü fiber altyapıda dünyanın gerisinde kalmamak için şart. Evlerde geçirilen sürenin uzaması ve uzaktan eğitim, evden çalışma süreçlerine geçişle birlikte fiber internet bağlantısına olan ihtiyaç bir kez daha ortaya çıktı. Bu bakımdan ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için altyapı yatırımlarını ortak yapacağımız bir modeli hızla hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede kaynaklarımızı üst yapıda, ülkemize daha fazla değer kazandıracak projelere ayırabiliriz."

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BiP Meet gibi yerli servisler bu süreçte çok daha büyük önem kazandı.

Yerli ve milli dijital servisler, bir ülkenin sigortasıdır

Yerli ve milli dijital servisler bir ülkenin dijital sigortası olduğunun altını çizen Erkan, "Pandemi süreci yerli ve milli dijital servislerin önemini de bir kez daha ortaya koydu. Turkcell olarak BiP, BiP Meet, Yaani arama motoru, YaaniMail, TV , fizy, lifebox, Dergilik ve Paycell gibi hayatın her alanına dokunan dijital servisleriyle global oyunculara bağımlı olmadan kendi ayakları üzerinde duran bir ekosistem kurmayıbaşardık. Ülke olarak görevimiz kendi dijital servislerimizi zenginleştirmek ve hayatın her alanına yaymak olmalı." dedi.

Siber güvenlik tehditleri için bütüncül önlemler alınması gerektiğini belirten Erkan, “İnternette geçirilen süre artınca siber alandaki güvenlik konusu da önem kazandı. Biz Dijital GüvenlikServisi’miz ile bireysel müşterilerimize, Siber Güvenlik Merkezi’miz ile de kurumsal müşterilerimize güvenlik seçenekleri sunuyoruz. Kişisel verilerin güvenliğinin önümüzdeki dönemde çok daha önemli hale geleceğini düşünüyorum” diyerek dijital dünyada daha da dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

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Online alışveriş ve mobil ödeme yaygınlaştı

Ekonomik başarı için iş dünyasının dijitalleşme dönüşümünün desteklenmesi gerektiğini söyleyen Erkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Alışkanlıklarımız hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. 5-10 yılda yaşanacak dijital dönüşümü 2020’de yaşadık. Bu dönemde kurumların işlerine kesintisiz devam edebilmeleri için sundukları hizmet ve ürünleri, eğer mümkünse dijital ortamdan erişilebilir hale getirmeleri gerektiğini gördük. Aynı şekilde online alışveriş ve mobil ödemenin de yaygınlaştığını görüyoruz. Bu trendlerin hızlanacağını ve bu alışkanlıkların kalıcı hale geleceğini düşünüyorum. O nedenle şirketlerin de müşteri alışkanlıklarındaki bu hızlı değişimi iyi okumaları gerekiyor."