Türkiye'nin ilk AAA oyunu 'Black State' bu yıl oyunseverlerle buluşacak

Motion Blur Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Orak, stüdyonun kuruluşunda yalnızca bir oyun üretme fikrinin değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital üretim potansiyelini gösterecek nitelikli bir iş ortaya koyma hedefinin etkili olduğunu belirtti.





Orak, projeye yön veren temel yaklaşımın, küresel ölçekte geçerliliği olan bir oyun geliştirmek ve sektörde Türkiye'nin yerini sağlamlaştırmak olduğunu aktararak, "Ticari başarı kadar kalıcı bir eser bırakma arzusuyla yola çıkıldı. Türkiye artık AAA bir oyunun çıktığı ülkelerden biri olmalı" ifadesini kullandı.





Black State'in yapımcısı Kadir Demirden ise oyunun geliştirme sürecine yaklaşık 2,5 yıllık ön hazırlık döneminin ardından geçildiğini, bu sürecin yalnızca teknik değil, aynı zamanda yapısal bir kurgu çalışması gerektirdiğini kaydetti.

Demirden, projenin Unreal Engine oyun motoru üzerine inşa edildiğini ancak motorun sunduğu mevcut çözümlerin bazı sahneler için yetersiz kalması nedeniyle Motion Blur ekibi tarafından özelleştirmeler yapıldığını söyledi.





Küreselde oyunla ilgili başta ABD'li çip şirketi NVIDIA olmak üzere olumlu dönüşler aldıklarını belirten Demirden, "Biz aynı zamanda bir bilim kurgu hikayesiyiz. O bilim kurgu hikayesinin altını doldurmak için sürekli ayağı yere basan ve inandırıcı bir hikaye olması için çok çalıştık" diye konuştu.





Demirden, Black State'in uluslararası alanda ses getirdiğini belirterek, oyunun uluslararası oyun ve eğlence medya sitelerinden biri olan IGN tarafından 10 sayfalık kapsamlı bir incelemeye konu edildiğini vurguladı.

Motion Blur Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Orak.

Kadir Demirden, geliştirme sürecinde yalnızca oyun içeriğinin değil, bu içeriği üretecek insan kaynağının da yerel imkanlarla oluşturulduğunu anlatarak, "Yüz ve beden hareketi yakalama (motion capture) sistemlerini Türkiye'ye ilk biz getirdik. Bu donanımları hem kullanmayı hem de yorumlamayı öğrenen bir ekip oluşturduk." dedi.





Black State'in yapımcısı Kadir Demirden.

Oyunun çıkış tarihinin henüz net olmadığını belirten Demirden, "Grafik kalitesi yalnızca üst seviye sistemler için değil, oyunun geniş kitlelere ulaşması için optimize edilmiş bir yapı üzerinde çalışıyoruz" yorumunu yaptı.





Bu arada, AAA oyunlar, orta veya büyük ölçekli bir yayıncı tarafından üretilip dağıtılan ve daha yüksek geliştirme ve pazarlama bütçelerine sahip olan oyunlar için kullanılan gayriresmi bir sınıflandırma olarak biliniyor.



