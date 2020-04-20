Twitch'e ciddi rakip: Facebook Gaming uygulaması geliyor

Twitch ve Mixer oyuncuların mesken tuttuğu sosyal medya platformları. Bu mecralarda çeşitli yayıncılar ve gamer'lar, oyun içi yayınlar yaparak oyunculardan gelir elde ediyorlar. Tabi Twitch ve Mixer gibi uygulamalar da bu gelirden paylarını alıyorlar. Bu iki uygulamada bir süre önce bir rakip daha gelmişti. O da Facebook'un oyun platformu Facebook Gaming'in ta kendisiydi. Fakat bir sorun vardı; Twitch ve Mixer mobil tarafta da güçlüyken, Facebook Gaming böyle bir güce sahip değildi. Ancak o güç Facebook'un eline de geçmek üzere.

Facebook Gaming Mobile yayına hazır

Facebook, Facebook Gaming'in mobil uygulamasını çıkartmaya hazırlanıyor. Facebook Gaming uygulaması, diğer platformlar gibi yayınları iOS ve Android platformları üzerinden izlemeye izin verecek. Ancak bundan fazlası da Facebook'un oyun uygulamasının bünyesinde bulunacak.

Reuters Facebook Gaming yayında

Mobil oyunlara canlı yayın

Facebook mobil cihazlardan yayın yapmaya da izin verecek. Go Live özelliği sayesinde Facebook Gaming kullanıcıları, ekranlarını yansıtarak mobil oyunları Facebook üzerinden canlı olarak izleyicileriyle paylaşabilecek. İşin en can alıcı kısmı ise gelirler kısmında yaşanacak.

Twitch'e benzer bir model ile yayında

Facebook Gaming mobil uygulamasının en can alıcı kısmı uygulamanın hiçbir reklam bulundurmayacak olması. Uygulama, reklamlar yerine tıpkı Twitch gibi rozetler kullanacak. Mynet'in haberine göre; bu rozetleri almak isteyen izleyiciler belirli bir miktarda ücret ödeyecek, böylece Facebook gelir elde edebilecek. Facebook'un yeni uygulamasını bugün Android kullanıcıları için indirmeye sunması bekleniyor. iOS uygulaması ise Apple'ın ekran kaydı paylaşma politikası yüzünden biraz gecikebilir.

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