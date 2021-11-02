Teknoloji Twitchte kara para aklama iddiası emniyete taşındı Jahrein lakaplı yayıncının bilgisine başvurulacak
SOSYAL MEDYA

Twitch'te 'kara para aklama' iddiası emniyete taşındı: Jahrein lakaplı yayıncının bilgisine başvurulacak

Twitch'te yayın yapan yaklaşık 2 bin 400 Türk kullanıcının 10 milyon dolara yakın kara para akladığı iddia edildi. Bu iddiaları televizyon ekranlarında dile getiren Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, bilgisine başvurulmak üzere emniyete ifadeye çağrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Twitchte kara para aklama iddiası emniyete taşındı: Jahrein lakaplı yayıncı Ahmet Sonuçın bilgisine başvurulacak
Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç

Twitch'in sızdırılan 125 GB'lık verilerinin paylaşılması üzerine bit dolandırıcıları ile iş birliği yapan yaklaşık 2 bin 400 Türk yayıncı olduğu öne sürüldü.

Bu yayıncıların 9 milyon 883 bin dolar kara parayı Twitch üzerinden akladığı iddia edildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Dolandırıcılar ile iş birliği yapan bazı yayıncılar, gönderilen bitlerin uzak sunucular tarafından reklam izlenerek elde edildiğini, elde edilen bitleri de anlaşmalı yayıncılara gönderdiklerini, sistemin bu şekilde çalıştığını ve her şeyin yasal olduğunu düşündüklerini itiraf etti.

Konuyu yakından takip eden Jahrein kullanıcı adlı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Twitch yönetimine bu skandalın aydınlatılması çağrısında bulundu ve buna ilişkin #TemizTwitch kampanyasını başlatan yayıncılar arasında yer aldı.

JAHREIN İFADEYE ÇAĞRILDI

  • Konuyla ilgili televizyon yayınlarında da açıklamalarda bulunan Jahrein, bilgisine başvurulmak üzere emniyete ifadeye çağrıldı.

Sonuç, KRT TV'de konunun CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin tarafından Meclis gündemine getirildiğini hatırlatarak "Çözümü direkt söylüyorum, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) böyle yapsın" demişti.

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