Teknoloji Siber saldırıya uğrayan Twitchte büyük sızıntı Yayıncıların kazandığı rakamlar dudak uçuklattı
SOSYAL MEDYA

Siber saldırıya uğrayan Twitch'te büyük sızıntı: Yayıncıların kazandığı rakamlar dudak uçuklattı

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformlarından olan ve özelikle online oyun oynayanların yoğun olarak kullandığı Twitch'in dün gece hacklendiği ortaya çıktı. Yetkililer siber saldırıyı doğrularken, platforma ait kaynak kodları, yayıncı gelirleri ve daha fazlası sızdırıldı. Çalınan bilgilerin herkese açık paylaşıldığı iddia edilmesi üzerine yetkililer kullanıcıların parolalarını hemen değiştirmesi uyarısında bulundu. Öte yandan yayıncıların ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı.

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Siber saldırıya uğrayan Twitchte büyük sızıntı: Yayıncıların kazandığı rakamlar dudak uçuklattı
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Amazon'un çevrimiçi canlı yayın uygulaması Twitch, siber saldırıya maruz kaldığını doğruladı. İsmi bilinmeyen bir bilgisayar korsanı Twitch'in kaynak kodu, müşteri listesi ve yayınlanmamış oyunlar olduğunu iddia ettiği bilgileri sızdırmıştı. Eouronews'in haberine göre; Saldırının haberini ilk olarak Video Games Chronicles yapmıştı.

  • Twitch sonrasında yaptığı açıklamada "hacklendiğini" kabul ederek saldırının boyutunu tespit etmek için ekiplerinin hızla çalıştığını duyurdu.

Konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayan şirket "ek bilgi olur olmaz kamuoyunu bilgilendireceklerini" belirtti. Sızdırılan 125 gigabyte'lık bilgiler arasında Twitch'te 2019 yılından bu yana en fazla kazanan bilgisayar oyunu yayıncılarının listesi de bulunuyor. Buna göre Dungeons & Dragons oyunun seslendirme sanatçılarının olduğu CriticalRole'e 9,6 milyon dolar, Kanadalı yayıncı xQcQW'ye 8,4 milyon dolar ödenmiş.

  • HasanAbi kullanıcı adıyla bilinen Türkiye kökenli Hasan Doğan Piker de Twitch üzerinden yaptığı yayınlar sayesinde 2 milyon 800 bin dolar kazanmış.

WhatsApp Facebook ve Instagram çöktü
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WhatsApp Facebook ve Instagram çöktü

Türk yayıncılar Twich'te ne kadar kazanıyor?

Elraenn: 511 bin dolar

Jahrein: 364 bin dolar

Kendine Müzisyen: 312 bin dolar

wtcN: 255 bin dolar

Pqueenn: 242 bin dolar

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