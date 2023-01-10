Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 5G açıklaması: Altyapı geliştirme projelerine 200 milyon liralık destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5G çalışmalarının devam ettiği, İstanbul Havalimanı'nda da 5G teknolojisinin vatandaşlar tarafından deneyimlendiği belirtildi. 5G'de dünya ile rekabet edecek hızın sunulmasının hedeflendiği, bu süreçte yerli ve milli projelerin önemli olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından 5G mobil haberleşme altyapısının geliştirilmesi projelerinin desteklemesi amacıyla çağrıya çıkıldığı bildirildi.

5G mobil haberleşme altyapısının geliştirilmesi projeleri ile daha yüksek bant genişliği, yüksek hız, daha düşük gecikme süresi, yüksek yoğunluklu kapsama alanı, yüksek kullanılabilirlik, düşük enerji tüketimi, yüksek verim, farklı ağ dilimlerinde farklı hizmet ve yüksek miktarda verinin iletilmesini sağlayan mobil haberleşme altyapısı için gerekli yazılım ve donanım ürünlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

REKLAM

Çağrı kapsamında AR-GE desteği verilecek projeler ile yerli ve milli üretimin teşvik edilmesinin, ileri teknoloji ürünlerde dışa bağlılığın azaltılmasının, haberleşme alanındaki AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Özel ve kamudan tüzel kişiler başvuru yapabilecek

Türkiye'de faaliyet gösteren özel ve kamu hukuku tüzel kişiliklerin ortak ya da ayrı başvuru yapabileceği ifade edilen açıklamada, başvuru sahiplerinde aranan özellikler şöyle sıralandı:

"AR-GE projesine destek başvurusunda bulunan kuruluşun proje konusunun faaliyet alanıyla ilişkili olması, başvuru yapan kuruluşların, kamu kurumu ve kuruluşları hariç başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıldır faaliyette olması, başvuruyu yapan kuruluşların (kamu kurumu ve kuruluşları hariç) projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması gerekiyor.

Kuruluşların bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunmaları durumunda, ortaklardan biri proje esas muhatabı olarak proje başvurusunda belirtilecek. Ortak başvurularda kuruluşlar, projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olma şartını birlikte sağlayacak. Kuruluşlar, bir başvuru dönemi içinde her bir sektör için tek başına veya ortak olarak sadece bir proje başvurusunda bulunabilecek. Başvuru yapacak firmanın, çağrı sonunda geliştireceği ürüne ait BTK tarafından yetkilendirilmiş en az bir mobil şebeke operatörü ile yapacağı alım garantisi, test entegrasyon faaliyetleri, teknik şartlar, finansal destek gibi konuları içeren bir işbirliği protokolü başvuru esnasında teslim edecek."

Açıklamada, 36 aya kadar destek verileceği, destek oranının talep edilen toplam bütçenin azami yüzde 75'i olabileceği belirtildi.

Eş finansman oranının asgari yüzde 25 olarak belirlendiği kaydedilerek, "Bir proje sahibi, birden fazla çağrı başlığına başvuru yapabilir. Fakat bu durumda başvuru yapılan çağrı başlıklarını içeren ürünlerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. 2023 yılı birinci dönem çağrı kapsamındaki toplam destek bütçesi 200 milyon liradır. Bir proje sahibi için UDHAM tarafından yapılacak toplam destek miktarının üst sınırı ise 20 milyon lira olarak belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

REKLAM

Başvuru sürecinin 3 Şubat günü saat 16.00'ya kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, gerekli belgelere "https://udham.uab.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

EKONOMİ Teminat yoksa geçiş de yok: Türkiye'ye baskı sonuç vermez