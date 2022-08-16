Teknoloji Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Metaverse projesi
İNTERNET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Metaverse projesi

Son dönemlerin popüler konularından birisi olan metaverse ülkemizde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yerli ve milli metaverse şirketi olan Metavision ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Metaverse projesi
Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yerli ve milli metaverse şirketi olan Metavision ile ortaklık kurduğunu açıkladıç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yerli Milli Metaverse platformu @wearemetavision’dayız. #Birlikteİleriye" ifadelerine yer verildi.

MetaVision tarafından İngilizce yapılan açıklamada ise "Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortaklığımızın detayları çok yakında açıklanacak" denildi.

METAVERSE NEDİR?

Sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş hali olarak görülen metaverse, kurgusal evren olarak da tarif ediliyor.

Metaverse'te insanların alışveriş yapabileceği, hizmetlere abone olabileceği, iş arkadaşlarıyla birlikte çalışabileceği, oyun oynayabileceği ve hatta çevresindeki görüntüyü kişisel zevklerine ve gereksinimlerine göre özelleştirebileceği paylaşılan 3D sanal bir ortam sunuluyor. Metaverse, insanın dijital alandan ziyade dijital dünyanın içine girmesine izin veriyor.

Örneğin, kullanıcılar kendilerini bir hologram şeklinde başka yerlere yansıtabiliyor. Metaverse, kişinin sadece bakmak yerine içine girebildiği somutlaştırılmış bir internet gibi hayal edilebileceği belirtiliyor.

Gerçeğe dayalı olacak metaverse'in, önceden oluşturulmuş sanal dünyalardaki karikatürize avatarların aksine kullanıcıların gerçek fiziksel çevrelerini dijitalleştirerek, birbirleriyle gerçek insan görüntüleriyle etkileşime girebilmelerine imkan sağlayacağı kaydediliyor.

Metaverse kavramının The Matrix, Pokemon Go, Minority Report, Ralph Breaks The Internet, Black Mirror gibi sayısız film ile video oyununda tasvir edildiği biliniyor.

Facebook yöneticileri, metaverse'i insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri bir ortam olarak tanımlıyor.

Metaverse çılgınlığı: Arsaların yarısını Türkler kapatmış
TEKNOLOJİ
Metaverse çılgınlığı: Arsaların yarısını Türkler kapatmış

5G teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda ilk kez hizmete sunulacak
TEKNOLOJİ
5G teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda ilk kez hizmete sunulacak
Toprağı kazdıkça fışkırdı

Toprağı kazdıkça fışkırdı

Temizlik çalışması yaparken buldular: Her biri birbirinden değerli.
Artık devlete emanet

Artık devlete emanet

​Çöp evde bulunan Cem Muhammet'ten sevindiren haber.
Fahiş fiyata geçit yok

​Bakan Nebati duyurdu: 100 bin fırsatçı radara takıldı.

​İstanbul depremi için riskli bölgeler tek tek açıklandı.

​Konut satışları temmuz ayında düşüşe geçti.

Bakan Koca'dan asistan doktorlara yeni düzenleme.

MİT'ten Suriye'nin kuzeyine operasyon.

​Kaçak yollarla yurda giren 10 kişi yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.