Uzaktan çalışan firmalara Türk yazılımcılardan ücretsiz güvenlik hizmeti

Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren bir firma, geliştirdiği siber güvenlik yazılımını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan çalışan firma ve kurumlar için 45 gün, sağlık sektörü için ise 180 gün ücretsiz kullanıma açtı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde pek çok firmanın uzaktan çalışma modeline geçmesi üzerine güvenli erişim ve kritik verilerin korunması konusu daha fazla önem kazandı.

Bilişim 112 Yazılım firması, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği "ParSecure Cyber Security" yazılımını, uzaktan çalışan firmaların kullanımına sundu.

Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen siber güvenlik ürünü olan yazılım, veri sızıntılarına ve virüslere karşı en etkili şekilde koruma sağlamayı hedefliyor.

Yazılımdan ücretsiz faydalanmak isteyen firmalar, "evdekal.parsecure.com" adresindeki kayıt formunu doldurduktan sonra yazılımı kullanmaya başlıyor.

Uzaktan çalışan firma ve kurumlar 45 gün, sağlık sektörü ise 180 gün boyunca yazılımı herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek.

Siber saldırılara önlem

"Siber saldırılarda ciddi bir artış yaşandı"

Firmanın genel müdürü Serkan Bilen, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışan firma sayısındaki artışın siber saldırganların iştahını kabarttığını söyledi.

Birçok firmanın uzaktan çalışma sistemine geçmesinin ardından siber saldırılarda ciddi bir artış yaşandığını belirten Bilen, "Bir firma uzaktan çalışmaya geçtiği zaman sunucusunu internete açıyor. Bu durum da güvenlik zafiyetine yol açabiliyor. Biz bu tarz kurum ve firmaların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Serkan Bilen, ücretsiz kullanıma açtıkları ürünlerinin 52 ülkede siber istihbarat yapan bir başka ürünleriyle entegre olarak çalıştığını anlatarak, "Sensörlerimiz saldırgan IP adreslerini tespit edip, güncelleme sunucusuna iletiyor. Güvenlik yazılımımızı kullananlar da anlık olarak o IP adreslerini alıp bloklanmasını sağlıyor. Böylelikle daha kendilerine ulaşmadan saldırganlara karşı korunmuş oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Bilişim 112 Yazılım Genel Müdürü Bilen

"6 ülkede 2 binden fazla firma ve kurum kullanıyor"

Siber zorbaların hedef gözetmeksizin saldırdıklarına dikkati çeken Bilen, şunları kaydetti:

"Para edecek dataların olduğunu bildikleri yerlere gidiyorlar. Büyük, küçük firma veya sektör gözetmiyorlar. İçeriye girip para edecek veriyi şifreleyerek kullanılamaz hale getiriyorlar. Bu şekilde fidye talep ediyorlar. Saldırganların siber fidye gelirinin 2017 yılında 5 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini biliyoruz."

Serkan Bilen, Bilişim Vadisi'nde Türk yazılımcılarla geliştirdikleri ürünün, şu an Türkiye, Avustralya, Brezilya, Hindistan, Almanya ve Azerbaycan'da 2 binin üzerinde firma ve kurum tarafından kullanıldığı bilgisini de vererek, "Ürünümüzü ücretsiz kullanıma açtıktan sonra başvuran firmalar oldu. Başvuruların tamamını 'evdekal.parsecure.com' üzerinden alıyoruz. Kullanıcılar buradaki formumuzu doldurduktan sonra, lisans anahtarları, kurulum dosyası ve kurulum yönergesini içeren bir mail alıyorlar ve hızlı bir şekilde kurulumunu gerçekleştirebiliyorlar." şeklinde konuştu.