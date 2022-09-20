Teknoloji Uzayda en uzun süre kalan insandı Hayatını kaybetti
BİLİM

Uzayda en uzun süre kalan insandı: Hayatını kaybetti

Aralıksız 437 günü uzayda geçiren kozmonot Valeri Polyakov, 80 yaşında yaşama veda etti.

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Haber Merkezi Diğer
Uzayda en uzun süre kalan insandı: Hayatını kaybetti
Valeri Polyakov

Tek görevde uzayda en uzun süre kalan insan rekorunu elinde bulunduran Kozmonot Valeri Polyakov, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Polyakov, Ocak 1994 ile Mart 1995 arasında Rus Mir Uzay İstasyonu'nda aralıksız 437 günü uzayda geçirmiş ve "uzayda en uzun süre kalan insan" olmuştu.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, yaptığı açıklamada Polyakov'dan "Sovyetler Birliği'nin Kahramanı" diye söz etti.

Valeri Polyakov kimdir?

27 Nisan 1942 Tula doğumlu olan Polyakov, Moskova'daki Sechenov Tıp Enstitüsü'nden mezun oldu.

1971'de Biyomedikal Problemler Enstitüsü'nde çalışmaya başlayan kozmonot, bir yıl sonra kozmonot adayı oldu.

1978 ile 1979 yılları arasında Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi'nde uzay eğitim alan Polyakovi uzayda toplamda 678 gün, 16 saat 33 dakika geçirdi.

Türk uzay yolcusu için imzalar atıldı
FOTOĞRAF 10
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Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için Fransa'nın başkenti Paris'te Axiom Space ile imzalar atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından önemli gelişmeyi duyurdu..
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Bakan Varank, \"Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevi için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor\" dedi..
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Axiom Space, Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak Türkiye'ye eğitim ve uçuş hizmeti verecek. Şirket, Türk uzay yolcusunun yerçekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlayacak.
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Fransa'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresinde TÜBİTAK UZAY ile Axiom Space arasında imzalar atıldı..
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İmza töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Axiom Space CEO'su Michael Suffredini, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mesut Gökten ve DeltaV Uzay Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu hazır bulundu..
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DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR
TUA tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında başlatılan Türk Uzay Yolcusu projesinde aday belirleme süreci, TÜBİTAK UZAY'ın teknik yürütücülüğünde devam ediyor.
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Dünya yörüngesinde yerçekimsiz ortamda yapılacak olan araştırmalar için üniversite ve araştırma kurumlarından gelen deney önerileri de halihazırda teknik bir heyet tarafından değerlendiriyor..
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AXIOM SPACE'İN FAALİYETLERİ
Axiom Space, ticari uzay endüstrisinde uçtan uca mürettebatlı görevler yürüten tek tam hizmet yörünge görev sağlayıcısı olarak biliniyor.
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Axiom'un hizmet yelpazesi arasında uzay yolcularının eğitimi ve uçurulması, eğitim kolaylaştırıcılarına ve eğitmenlere erişim, donanım ve güvenlik sertifikası ile yörüngede operasyonel yönetim yer alıyor. Uzayda yaşamaya ve çalışmalar yürütmeye hazırlanmak için Uzay yolcusu adaylarının, Axiom'un aylarca süren eğitim müfredatını tamamlaması gerekiyor.
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Bu arada Axiom Space, Fransa'daki kongrede Türkiye dışında İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de insanlı görevler için anlaşmalar gerçekleştirdi..
Türk uzay yolcusu için imzalar atıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için Axiom Space ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Bakan Varank, “Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevi için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor” dedi..

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