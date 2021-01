​Xiaomi tamamen kablosuz şarj teknolojisini duyurdu.

Günümüzdeki 'kablosuz şarj teknolojileri' temas sistemiyle çalışıyor. Yani şarj edeceğiniz cihazı (telefon, kulaklık vs.) ürünün yüzeyine temas ettirmeniz gerekiyor. Herhangi bir kablo bağlantısı olmadığı için de 'kablosuz şarj' olarak isimlendiriliyor. Ancak Xiaomi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı tamamen kablosuz şarj teknolojisinin bazı detayları netleşti.

Xiaomi Mi Air Charge olarak isimlendirilen ürün, telefonun herhangi bir yüzeye yerleştirilmesine gerek kalmadan kullanım sırasında şarj edilmesini sağlıyor. Üstelik herhangi bir kablo ya da ek bir aparata da ihtiyaç duyulmuyor.

We're excited to bring you the remote charging technology - Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you're gaming, walking around or even when something's in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2 REKLAM January 29, 2021

Yeni cihaz aslında 5 Watt'lık bir destek sağlıyor. Bu da aslında birçok farklı üreticinin yıllardır standart olarak sunduğu bir detay. En önemli detaylardan biri ise bu ürünün birden fazla cihazı şarj edebiliyor olması. Yani böylece hem telefon hem de tablet kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

Ne zaman hayata geçecek?

Xiaomi, bu teknolojideki geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Her ne kadar ilk etapta akıllı telefonları temel alsa da zaman içinde giyilebilir ürünlerin de benzer şekilde şarjı mümkün olacak gibi görünüyor. Şu an için ürünün ne zaman piyasaya çıkacağına dair herhangi bir bilgi yok.