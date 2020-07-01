Xiaomi'nin merakla beklenen serisi Redmi 9A ve 9C tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekiyor

Xiaomi Redmi 9A ve 9C ile uygun fiyatıyla kendi segmentinde ön plana çıkıyor. Xiaomi Redmi 9A ve 9C modelleri, dün gerçekleşen lansmanın ardından gün yüzüne çıktı.

Xiamoi telefonların her ikisinin de ayrıntılı özellikler sayfasını paylaşmadı, ancak Facebook'taki bir yazı aracılığıyla kilit özelliklerini açıkladı.

Xiamoi Redmi 9A ve 9C 13 mp kameralarıyla dikkat çekiyor.

Redmi 9A, arkada tek bir 13MP kamera ve önde 5MP selfie atıcı ile birlikte geliyor.

Peki, Xiaomi Redmi 9A ve 9C özellikleri ve fiyatı nedir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Xiaomi Redmi 9A ve 9C batarya özellikleriyle dikkat çekiyor.

XİAOMİ REDMİ 9A ÖZELLİKLERİ

Ön Kamera: 5 MP

Arka Kamera: 13 MP

Ekran: 6.53 inç IPS LCD (720x1600)

Batarya: 5.000mAh

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB (microSD kart desteği var)

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, USB-C, 3,5 mm ses jakı

İşlemci: MediaTek Helio G25

Xiamoi Redmi 9c

XİAOMİ REDMİ 9C ÖZELLİKLERİ

Ön Kamera: 5 MP

Arka Kamera: 13 MP + 5 MP + 2 M

Ekran: 6.53 inç IPS LCD (720x1600)

Batarya: 5.000mAh

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB (microSD kart desteği var)

İşlemci: MediaTek Helio G35

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, USB-C, 3,5 mm ses jakı

Xiamo Readmi 9A

Redmi 9A ve 9C kaç paradan satışa sunulacak? Fiyatı ne olacak?

Xiamoi'nin telefondaki farklı renk kullanım tercihi bu seride de devam ediyor.

Redmi 9A, gri, mavi ve yeşil olmak üç renk seçeneği ile 7 Temmuz'dan itibaren ilk olarak Malezya'da satışına başlanacak. Burada öngörülen fiyat ise 85 dolar (580 TL)

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Redmi 9C'nin renk skalası ise; turuncu, siyah ve mavi olacak.

Turuncu, siyah ve mavi renklerde gelen Redmi 9C için belirlenen fiyat ise 100 dolar (685 TL) olacak.