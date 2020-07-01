Xiaomi'nin merakla beklenen serisi Redmi 9A ve 9C tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekiyor

Xiaomi Redmi 9A ve 9C ile uygun fiyatıyla kendi segmentinde ön plana çıkıyor. Xiaomi Redmi 9A ve 9C modelleri, dün gerçekleşen lansmanın ardından gün yüzüne çıktı.
Xiamoi telefonların her ikisinin de ayrıntılı özellikler sayfasını paylaşmadı, ancak Facebook'taki bir yazı aracılığıyla kilit özelliklerini açıkladı.
Redmi 9A, arkada tek bir 13MP kamera ve önde 5MP selfie atıcı ile birlikte geliyor.
Peki, Xiaomi Redmi 9A ve 9C özellikleri ve fiyatı nedir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
XİAOMİ REDMİ 9A ÖZELLİKLERİ
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 MP
- Ekran: 6.53 inç IPS LCD (720x1600)
- Batarya: 5.000mAh
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB (microSD kart desteği var)
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, USB-C, 3,5 mm ses jakı
- İşlemci: MediaTek Helio G25
XİAOMİ REDMİ 9C ÖZELLİKLERİ
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 5 MP + 2 M
- Ekran: 6.53 inç IPS LCD (720x1600)
- Batarya: 5.000mAh
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB (microSD kart desteği var)
- İşlemci: MediaTek Helio G35
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, USB-C, 3,5 mm ses jakı
Redmi 9A ve 9C kaç paradan satışa sunulacak? Fiyatı ne olacak?
Xiamoi'nin telefondaki farklı renk kullanım tercihi bu seride de devam ediyor.
Redmi 9A, gri, mavi ve yeşil olmak üç renk seçeneği ile 7 Temmuz'dan itibaren ilk olarak Malezya'da satışına başlanacak. Burada öngörülen fiyat ise 85 dolar (580 TL)
Turuncu, siyah ve mavi renklerde gelen Redmi 9C için belirlenen fiyat ise 100 dolar (685 TL) olacak.