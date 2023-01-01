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Teknoloji

Yapay zeka DNA'da hastalığa yol açan genleri tanımladı

Google, hastalığa neden olan ve nadir görülen genetik bozuklukların tespit edilmesine yardımcı olabilecek yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi.

08:05 . 20/09/2023 Çarşamba
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AlphaMissense adlı yeni model, genlerdeki olası tüm "yanlış" varyantların yüzde 89'unu güvenle sınıflandırabiliyor ve bunların hastalıklara neden olup olmadığını tespit edebiliyor. Yanlış varyantlar, DNA'da tek bir harfin değişmesiyle ortaya çıkıyor ve bu da proteinlerin farklı bir amino asitle oluşmasına yol açıyor. Bu küçük değişikliğin önemli etkileri olabilir; Google bunu, bir kelimedeki bir harfi değiştirmenin tüm cümlenin anlamını değiştirebilmesine benzetiyor.

Çığır açan model AlphaFold üzerine inşa edildi

İndependent'in haberine göre; Yeni AlphaMissense, yanlış mutasyonlar hakkındaki mevcut bilgilere ve bunların insanlarda ve yakından ilişkili primatlarda ne kadar yaygın görüldüğüne baktı. Nadir görülenleri araştırdı, onları patojenik olarak sınıflandırdı ve bundan yola çıkarak bu bilgiyi diğer protein dizilerini analiz etmek için kullandı. Bu mutasyonların yalnızca soruna neden olup olmadıklarına dair bir karar vermekle kalmadı, aynı zamanda ne kadar güvenli olup olmadığına karar verdi. Bu, çeşitli rahatsızlıkları hem tespit etmek hem de tedavi etmek için yapay zekayı kullanmayı amaçlayan Google'ın Deepmind bölümünün sağlık alanındaki en son atılımı. Yeni sistem, yaşamın yapı taşları olan proteinlerin ortaya çıkmasına yardımcı olan çığır açan model AlphaFold üzerine inşa edildi.

#Google
#AlphaMissense
#yapay zeka
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