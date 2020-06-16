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Teknoloji Yeni nesil online sergi açılıyor 2D İllüstrasyonlar 3D odalara dönüşecek
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Yeni nesil online sergi açılıyor: 2D İllüstrasyonlar 3D odalara dönüşecek

ASUS ve ROG iş birliği ile illüstrasyonların, oyun dünyasıyla birleştiği yeni bir online sergi açılıyor. Katılımcılar, girdikleri renkli odalarda sanat eserlerini keşfederken, aynı zamanda odalar arasındaki geçişleri bulmaya çalışacak. 23 illüstrasyon üç boyutlu odalara dönüşecek.

Haber Merkezi DHA
Yeni nesil sergi açılacak
Yeni nesil sergi açılacak

23 sanatçının eserlerini gezilebilir ortama dönüştüren Ozmoz online oyun sergisinin 15 Haziran’da açılacağı bildirildi. Katılımcılara interaktif sergi deneyimi sunan Ozmoz’da, renkli odalar keşfedilirken aynı zamanda odalar arasındaki gizli geçitler de bulunmaya çalışılacak. Famstore°un yıldönümü üzerine düzenlenen sergi, hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
  • “İllüstrasyon dünyasını oyun dünyasıyla birleştiren yavaşlatılmış bir sanat tecrübesi sunarak bunu tersine çevirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle, sergideki illüstrasyonlar mekanlaşıyor ve katılımcıyı içine alan bir labirente dönüşüyor. Böylece Ozmoz, günümüzün araçlarını kullanarak görsel sanatlarla derin bir etkileşimin getirdiği etkilenme anını geri çağırmayı umuyor."

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Sergide eserleri yayınlanacak isimler

Zenbook Pro Duo ve Zephyrus G14 ile tasarlanan sergi https://famstore.co/ozmoz adresinden ziyaret edilebiliyor.
Sergide Ayşe Kiper, Cansu Bayrambey, Cem Ozan Çetintaş, Dilara Akbal, Dünya Atay, Ece Ağırtmış, Ege Acar, Eylül Deniz Ergun, Gökçe Yiğit, Günseli Sepici, Hande Koçhan, Kafaless, Melike Erkan, Melike Şen, Meltem Şahin, Mina Yancı, Nazlı Çelebi, Nurbanu Asena, Ozan Atalay, Selin Tahtakılıç, Selva Kaya, Sümeyra Yüce ve Uğur Altun’a ait eserler yer alıyor

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