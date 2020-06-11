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Teknoloji Tamamen elektrikli uçağa uçuş lisansı verildi
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Tamamen elektrikli uçağa uçuş lisansı verildi

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Pipistrel Aircraft tarafından geliştirilen tamamen elektrikli bir uçağa ilk kez uçuş lisansı verdiklerini duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Tamamen elektrikli bir uçağa ilk kez uçuş lisansı verildi.
Tamamen elektrikli bir uçağa ilk kez uçuş lisansı verildi.

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Pipistrel Aircraft tarafından geliştirilen tamamen elektrikli bir uçağa ilk kez uçuş lisansı verdiklerini duyurdu.

Euronews'un haberine göre EASA direktörü Patrick Ky, "İlk kez bir elektrikli uçağın uçmasına izin veriyoruz ancak bu son olmayacak" dedi.

Slovenyalı Velis Electro tarafından üretilen iki kişilik uçak, pilot eğitiminde kullanılacak.

Söz konusu uçağın diğerlerine kıyasla çok daha 'sessiz ve temiz' olduğunu belirten Velis Electro şirket yetkilisi Ivo Boscarol "Uçuş izninin verilmesi bu yönde çalışmaları artıracak." dedi

EASA elektrikli motor (E-811-268MVLC) taşıyan uçağa 3 yıldan az bir süre içinde onay verildiğini bildirdirdi. Elektrikli uçağın Avrupa semalarında uçabilmesine 18 Mayıs tarihinde onay verildiği açıklandı.

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