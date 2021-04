​Yıkıcı teknoloji savaşı

Trump döneminde zirve yapan ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşları hem pandemi hem de yeni ABD Başkanı Joe Biden dönemiyle azalmış gibi görünse de aslında son sürat devam ediyor. Başta yapay zeka olmak üzere teknoloji alanında önemli bir gelişim gösteren ve üretimde ABD’yi geçen Çin, artık 'Uyuyan dev' değil. 'Tek Kuşak, Tek Yol' projesinde olduğu gibi, o atağa geçmiş bir dev.

YAPAY ZEKADA LİDERLİĞİ ELE GEÇİRDİ

Huawei üzerinden son yıllarda yakaladığı teknolojik alt yapı avantajı başta olmak üzere diğer yıkıcı teknolojilerde sağladığı üstünlükler nedeniyle ABD tarafından engellenmeye ve geciktirilmeye çalışılıyor. Dünyanın en büyük 20 teknoloji şirketinin tamamı, ABD ve Çin’de bulunuyor. Yapay zeka alanında, Amerika Birleşik Devletleri'nden 5 kat fazla patent başvurusu yapan Çin, akademik makale üretiminde dünyanın zirvesinde yer alıyor.

TEKNOLOJİ Huawei yakında Apple ve Samsung'dan 5G patent ücreti alabilir

Yapay zeka başlığı altında, 'derin öğrenme' ve 'data' konusunda ön plana çıkan Çin, ABD ile yeni bir 'teknoloji savaşları' mücadelesine girişti. Her ne kadar Pekin Yönetimi, açık bir rekabetten kaçınsa da ABD önlenemez ‘Made in China’ fırtınasını dizginlemek ve hatta mümkünse kendi teknoloji şirketlerini yine ülkesine çekmeye çalışıyor. Amaç Uzakdoğu'ya giden bilgiyi geri döndürmek.

REKLAM

HUAWEI BAŞARISI STRATEJİYE DÖNÜŞTÜ

Bu savaşın pek de bilinmeyen bir özelliği ise 'yıkıcı teknolojiler' üzerinden sürmesi. Çin ise bu alanda adeta esip gürlüyor. İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fahri Erenel’e göre, pazarın en alt seviyesinden giriş yapan bir ürünün hızla yaygınlaşıp yükselmesi sonucu piyasaya hakim olan diğer ürün veya hizmetin ortadan kaldırılması anlamında kullanılan yıkıcı teknolojilerde Çin iyi bir avantaj yakalamış durumda görünüyor. Çin, Huawei örneğinde olduğu gibi pazara sonradan girip Apple gibi hakim teknoloji şirketlerini geride bırakmayı başarıyor.

TEKNOLOJİ Huawei CEO'su: Dünyanın en iyi 5G telefonu iPhone 12

İMALAT DEĞİL TEKNOLOJİ MERKEZİ

Erenel, küresel güçlerin her birinin teknoloji stratejisini şöyle anlatıyor: “Çin, Made in China projesi ile yapay zeka konusunda liderliği ele geçirmek gibi yüksek bir hedef doğru hızla ilerlediğini söyleyebiliriz. 'Made in China 2025' Alman 'Endüstri 4.0', projesinin Çin versiyonudur. İmalat merkezi olma özelliğini, teknoloji merkezi olma hedefine bırakan, inovatif ve yüksek katma değerli stratejiyi ifade eden Made in China 2025, en geç Çin devriminin 100. yılına kadar (2049 yılı) ülkeyi teknolojik süper gücü haline getirmeyi planlıyor.”

Fahri Erenel

KÜRESEL EKONOMİYİ BASKILIYOR