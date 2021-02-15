Teknoloji Huawei CEOsu Dünyanın en iyi 5G telefonu iPhone 12
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Huawei CEO'su: Dünyanın en iyi 5G telefonu iPhone 12

Huawei Kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, yeni yaptığı açıklamayla birlikte dünyanın en iyi 5G destekli akıllı telefonunun iPhone 12 serisinde olduğunu duyurdu. Ayrıca iPhone 12'yi kendisinin de kullandığını belirtti.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Huawei CEO'su Ren Zhengfei
Huawei CEO'su Ren Zhengfei

Herhangi bir akıllı telefon şirketinin başındaki ismin çıkıp rakiplerini övmesi pek karşılaşılan bir durum değil. Ancak Huawei CEO'su Ren Zhengfei'nin yeni açıklamasıyla tam olarak yaptığı bu. Forbes tarafından hazırlanan bir rapora göre Çinli şirketin kurucusu, iPhone 12 serisinin şu anda dünyanın en iyi 5G destekli akıllı telefonu olduğunu söyledi.

Apple iPhone 12'nin kaydettiği ilerlemeyi destekliyoruz.

Huawei CEO'su, dünyanın en iyi 5G destekli akıllı telefonunun iPhone 12 olduğunu özellikle belirtiyor.

Zhengfei, Huawei'nin 5G ekipmanlarının kalitesinden bahsederken genellikle Apple'ı referansalıyor. Hatta belirli aralıklarla konuyla alakalı olarak açıklamalar da yapıyor. Hatta iPhone 12'nin bu sayede 1.82 Gbps'lik indirme hızına ulaşabildiğini belirtiyor. Ayrıca şirket CEO'su iPhone 12'yi kendisinin de kullandığını özellikle vurguluyor.

  • Avrupa'daki birçok ileti teknoloji cihaz üreticisi iPhone kullanıyor ve bu telefonların Avrupa'daki ağlarla çalışma şekli aslında bizim de iyi yaptığımızın bir işareti. Üst düzey kullanıcıların iPhone 12'yi Avrupa'daki 5G ağlarımız üzerinde tam olarak verimli şekilde kullanabilmeleri, ağlarımızın kalitesinin bir kanıtı.

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