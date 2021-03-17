Teknoloji Huawei yakında Apple ve Samsungdan 5G patent ücreti alabilir
MOBİL

Huawei yakında Apple ve Samsung'dan 5G patent ücreti alabilir

ABD ambargoları karşısında ekonomik anlamda zayıflayan Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, gelirlerini artırmak adına Apple ve Samsung'dan 5G patentlerine erişim için ücret talep edecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
5G teknolojisi
5G teknolojisi

Son birkaç yıldır kendi işletim sistemini geliştirme konusunda çalışmalar yapan Huawei, ABD ambargosundan kurtulmak ya da yaptırımları azaltmak için de yeni yollar deniyor. Haftalar önce açıklama yapan Huawei CEO'su

Ren Zhengfei, ABD Başkanı Biden ile görüşmek istediklerini ifade etmişti.

Huawei, 5G konusunda oldukça fazla patente sahip.

5G patentlerinin büyük bölümü Huawei'nin elinde

Bugün gelinen noktada ise şirket gelir kaynağını artırmak için patentücretlendirmekonusunda bir atılım yapıyor. Yani aslında Huawei, 5G patentlerinde Apple ve Samsung gibi şirketlerden ücret talep edebilir. Hatta konuyla alakalı görüşmeler yapıldığı da özellikle belirtiliyor.

Özellikle Apple, hemen her ürününde Qualcomm ile bağını azaltmayı hedefliyor. Aslında kendi modemlerini geliştirmesinin sebebi de bu. Ama buna rağmen 5G patentlerinin büyük bölümü Huawei'nin elinde olduğu için yine patent ücretleri devreye giriyor.

Huawei HarmonyOS yakında resmen hayata geçiyor
TEKNOLOJİ
Huawei HarmonyOS yakında resmen hayata geçiyor

Huawei CEO'su ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor
TEKNOLOJİ
Huawei CEO'su ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor

Huawei yeni nesil akıllı telefonlardaki ekran altı parmak izi okuyucu için patent aldı
TEKNOLOJİ
Huawei yeni nesil akıllı telefonlardaki ekran altı parmak izi okuyucu için patent aldı
Abone Ol Google News
Samsunda akılalmaz olay

Samsun'da akılalmaz olay

​Taziye ziyaretinde 21 kişi koronavirüs oldu, 80 kişi karantinada.
Artışın sırrı çözüldü

Artışın sırrı çözüldü

​Vakalar aynı soyadından kümeleniyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisanda Türkiyede

​İstanbul Havalimanı günlük ortalama 465 uçuşla ilk sırada.

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, güzel haberi verdi.

Örnek şehir

Örnek şehir

​Üç ilçede vaka yok, diğer ilçelerde sayı bire düştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.