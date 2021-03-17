Huawei yakında Apple ve Samsung'dan 5G patent ücreti alabilir

Son birkaç yıldır kendi işletim sistemini geliştirme konusunda çalışmalar yapan Huawei, ABD ambargosundan kurtulmak ya da yaptırımları azaltmak için de yeni yollar deniyor. Haftalar önce açıklama yapan Huawei CEO'su

Ren Zhengfei, ABD Başkanı Biden ile görüşmek istediklerini ifade etmişti.

Huawei, 5G konusunda oldukça fazla patente sahip.

5G patentlerinin büyük bölümü Huawei'nin elinde

Bugün gelinen noktada ise şirket gelir kaynağını artırmak için patentücretlendirmekonusunda bir atılım yapıyor. Yani aslında Huawei, 5G patentlerinde Apple ve Samsung gibi şirketlerden ücret talep edebilir. Hatta konuyla alakalı görüşmeler yapıldığı da özellikle belirtiliyor.

Özellikle Apple, hemen her ürününde Qualcomm ile bağını azaltmayı hedefliyor. Aslında kendi modemlerini geliştirmesinin sebebi de bu. Ama buna rağmen 5G patentlerinin büyük bölümü Huawei'nin elinde olduğu için yine patent ücretleri devreye giriyor.

REKLAM

TEKNOLOJİ Huawei HarmonyOS yakında resmen hayata geçiyor

TEKNOLOJİ Huawei CEO'su ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor