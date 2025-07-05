TEMMUZ 2025 İŞKUR PERSONEL ALIMI İLANLARI: Güncel İŞKUR ilanlarına nasıl başvuru yapılır, şartlar neler?

İŞKUR üzerinden yayımlanan Temmuz 2025 güncel kamu personeli alım ilanları, memur ve işçi olmak isteyen binlerce adayın gündeminde. Türkiye İş Kurumu, bakanlıklardan belediyelere, üniversitelerden çeşitli kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazede güncel memur ve işçi alım duyurularını paylaştı. Temizlik personelinden güvenlik görevlisine, şoförden mühendise kadar farklı meslek gruplarında yüzlerce pozisyon için başvuru fırsatı sunuluyor. İşte güncel İŞKUR ilanları, başvuru tarihleri ve başvuru şartları…
ATABAĞI BELEDİYESİ MEMUR ALIMI DUYURUSU
Siirt Atabağı Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ilk defa atanmak üzere memur alımı gerçekleştirecek. Adayların KPSS puanı, ilgili kadro için aranan eğitim ve nitelik şartlarını taşıması gerekiyor. Başvurular belirtilen tarih aralığında yapılacak olup, detaylar Atabağı Belediyesi’nin ilan metninde yer almakta.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
- Adli sicil kaydının temiz olması
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
- Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak
- İlan özelinde belirtilen diğer şartlara sahip olmak
Detaylı ilan metni ve başvuru kılavuzu için:
YUMURTALIK BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Adana Yumurtalık Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edecek. KPSS puan türü ve taban puan şartı aranan pozisyonlar için başvuru süreci ilanla birlikte başladı.
- T.C. vatandaşı olmak
- Kamu haklarından yoksun olmamak
- Kasten işlenen suçlardan mahkûm olmamak
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak
- Görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmamak
- Pozisyonun gerektirdiği özel niteliklere sahip olmak
Başvuru kılavuzu ve ilan detayları için:
İŞKUR TEMMUZ 2025 İŞ ALANLARI
Kamu kurumlarına memur alımı ve özel sektör işçi alımlarıyla ilgili güncellenen İŞKUR Temmuz 2025 iş ilanlarını detaylı olarak incelemek isteyen adaylar, aşağıdaki bağlantılar üzerinden ilgili ilanlara ulaşabilir. Farklı meslek gruplarına ve eğitim düzeylerine hitap eden ilanlar, istihdam fırsatlarını takip etmek isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor.
Güncel iş ilanlarını incelelemek için tıklayınız: