TEMMUZ 2025 İŞKUR PERSONEL ALIMI İLANLARI: Güncel İŞKUR ilanlarına nasıl başvuru yapılır, şartlar neler?

ATABAĞI BELEDİYESİ MEMUR ALIMI DUYURUSU

Siirt Atabağı Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ilk defa atanmak üzere memur alımı gerçekleştirecek. Adayların KPSS puanı, ilgili kadro için aranan eğitim ve nitelik şartlarını taşıması gerekiyor. Başvurular belirtilen tarih aralığında yapılacak olup, detaylar Atabağı Belediyesi’nin ilan metninde yer almakta.

Genel Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Adli sicil kaydının temiz olması

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak

İlan özelinde belirtilen diğer şartlara sahip olmak

Detaylı ilan metni ve başvuru kılavuzu için:

YUMURTALIK BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Adana Yumurtalık Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edecek. KPSS puan türü ve taban puan şartı aranan pozisyonlar için başvuru süreci ilanla birlikte başladı.

Başvuru Genel Koşulları:

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından yoksun olmamak

Kasten işlenen suçlardan mahkûm olmamak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmamak

Pozisyonun gerektirdiği özel niteliklere sahip olmak

Başvuru kılavuzu ve ilan detayları için:

İŞKUR TEMMUZ 2025 İŞ ALANLARI

Kamu kurumlarına memur alımı ve özel sektör işçi alımlarıyla ilgili güncellenen İŞKUR Temmuz 2025 iş ilanlarını detaylı olarak incelemek isteyen adaylar, aşağıdaki bağlantılar üzerinden ilgili ilanlara ulaşabilir. Farklı meslek gruplarına ve eğitim düzeylerine hitap eden ilanlar, istihdam fırsatlarını takip etmek isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor.

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