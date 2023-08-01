TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne?
Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. En son Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman belli olur? İşte, "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı.
TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklancak?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının da 3 Ağustos'ta açıklanacak.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne?
AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.
Reuters'ın anketinde de beklentiler benzer şekilde gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda aylık yüzde 9,1 artması, yıllık bazda ise sekiz aylık düşüşün ardından yeniden yükselerek yüzde 47,3'e çıkması bekleniyor.
10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 6,4 ila yüzde 10,6 artış bandında yer alıyor.
Yıllık bazda enflasyon tahminleri yüzde 43,50 ila yüzde 49,40 arasında bulunuyor.