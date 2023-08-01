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Gözler Temmuz ayı enflasyon verisinde! Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne?

Temmuz ayı enflasyon oranları için gözler TÜİK'e çevrildi. Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu. Şimdi gözler temmuz ayı enflasyon verilerinde. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Peki TÜİK 2023 Temmuz ayı enflasyon oranı belli oldu mu? Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon yüzde kaç gelir?

14:34 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne?

TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne?

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. En son Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman belli olur? İşte, "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı.

TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklancak?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının da 3 Ağustos'ta açıklanacak.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne?

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.

Reuters'ın anketinde de beklentiler benzer şekilde gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda aylık yüzde 9,1 artması, yıllık bazda ise sekiz aylık düşüşün ardından yeniden yükselerek yüzde 47,3'e çıkması bekleniyor.

10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 6,4 ila yüzde 10,6 artış bandında yer alıyor.

Yıllık bazda enflasyon tahminleri yüzde 43,50 ila yüzde 49,40 arasında bulunuyor.

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Memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları belirleniyor: Kamu Sen taleplerini tek tek sıraladı

Memurların Toplu Sözleşme sürecinde ilk toplantı bugün yapılıyor. Toplantıda memur ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranlarının ne olacağı belli olacak. Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor. Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de refah payının vazgeçilmez olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı toplantının açılış konuşmasında, "Şimdiye kadar hiçbir kamu çalışanını enflasyona ezdirmediklerini belirtti. Peki 7'nci dönem toplu sözleşmesi memur ve memur emeklisi ne istiyor, hangi taleplerde bulunuyor? Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme refah payı belli oldu mu, zam oranı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ne zaman tamamlanır? İşte detaylar.


#TÜİK
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#temmuz
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