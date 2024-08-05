Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak, belli olacak? Kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? Ev, işyeri...

"Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak, belli olacak? Kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verileri sonrasında, ev ve işyeri sahiplerini ilgilendiren kira artış oranı da belli olacak.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Temmuz ayı enflasyon verileri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.

HAZİRAN ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Haziran ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından temmuz ayında açıklandı. Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı.

Böylelikle memur ve emekli temmuz zammı 2024 için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu.