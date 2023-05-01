Asgari ücret zammı, bir süredir gündemin öne çıkan konuları arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yeni açıklamalarda bulundu.

BAKAN BİLGİN'DEN TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Emek ve alın teri ile ülkenin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynayan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ettiğini belirten Bakan Bilgin mesajına şöyle devam etti:

"Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye’nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz.

2023 yılı asgari ücreti 2022 yılına göre net artış oranını yüzde 100 yaparak ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yeniden kutluyor, sermayesi emek olan çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

"Temmuz ayında asgari ücrete zam yapacağız." Erdoğan'ın bu sözleri, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan "geçen yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz ayında asgari ücrete zam yapacağız" ifadesi. Gözler şimdi temmuz ayında, asgari ücrete yapılacak ara zamda.

Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, yapılacak ara zamma sebep olarak, “Ülkedeki enflasyon oranı, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum, çalışanların satın alma güçlerindeki durum, geçinme endeksleri” şeklinde parametreleri sıraladı.

İşte tüm bu parametreler masada asgari ücrete temmuz zammı için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu taraflarından Türk-İş'in son rakamlarına göre, asgari ücret, açlık sınırının bin 84 lira altında kaldı. Zengin, “Bu ihtiyaç özellikle çalışanlardan geliyor, sendikalardan bu talep geliyor” ifadelerini kullandı.

Ocak, şubat ve mart ayı enflasyon farkı %12, buna nisan, mayıs ve haziran enflasyonu da eklenecek ve bu doğrultuda asgari ücrete temmuz ayında zam yapılması bekleniyor. Öne çıkan oransa %20 ve eğer asgari ücrete %20 zam gelirse, asgari ücret çift haneyi görecek ve 10 bin 207 liraya çıkacak. Tarkan Zengin bu beklentisini “Nisan, mayıs ve haziran bu üç aylık gerçekleşecek enflasyon oranlarına baktığımızda ben %20 ile 30 arasında bir rakam olma ihtimalini daha kuvvetle muhtemel görüyorum” sözleriyle açıkladı.







