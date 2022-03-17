Özgün Teşekkür hesaplama teşekkür nasıl, kaç puanla alınır?
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Teşekkür hesaplama: teşekkür nasıl, kaç puanla alınır?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini geride bırakırken öğrencilerin önceden merak ettiği not hesaplaması, notlarının karşılığında belge alıp alamayacaklarını öğrenebiliyorlar. Nasıl? Bütün detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Teşekkür hesaplama: teşekkür nasıl, kaç puanla alınır?
​Teşekkür hesaplama: teşekkür nasıl, kaç puanla alınır?

Her öğrencinin karne günü daha gelmeden not ortalama hesaplama heyecanı tutuyor. Peki, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Teşekkür nasıl alınır ve hesaplanır?

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIYOR?

  • 70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi alıyor.

TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür hesaplaması yaparken notunuz ve ders saati bilgileri kullanılıyor. Notunuzu ders saatinizle çarptıktan sonra çıkan sonucu haftalık toplam ders saatinize böldüğünüzde o dönemli nor ortalamanızı öğrenmiş oluyorsunuz.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş oluyor.

Takdir hesaplama: takdir nasıl, kaç puanla alınır?
ÖZGÜN
Takdir hesaplama: takdir nasıl, kaç puanla alınır?
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