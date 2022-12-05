TRT1 Teşkilat 57. bölüm fragmanı yayınlandı

Teşkilat dizisi her hafta pazar günleri ekrana gelirken 27 Kasım 2022 ve 4 Aralık 2022 Pazar günleri Dünya Kupası maçları nedeniyle ekranlarda yer almadık. "Hırvatistan-Kanada" ve "İspanya-Almanya" maçları ekranlara gelirken bir sonraki hafta Teşkilat dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yer alacak.

TEŞKİLAT 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

TEŞKİLAT 57. BÖLÜM FRAGAMANI İZLE

TEŞKİLAT 57. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Teşkilat'ın 57. yeni bölüm fragmanının ekrana gelmesi ile dizinin yayın tarihi de belli oldu. Yeni bölüm 11 Aralık Pazar akşamı ekranda olacak.

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TEŞKİLAT 56. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Planını adım adım yürüten Hartley, amacına ulaşmak üzeredir. Mühimmatları ele geçirmekten başka çaresi olmayan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı tehlikeli ve soluksuz bir mücadele verir.

Hartley'nin şüphesini üzerine çeken Ömer, deşifre olmanın kıyısına sürükleneceği bir sınava girmek zorunda kalır.

Bu sınav sonucunda Hartley'in talebi Ömer'e hayatının şokunu yaşatır.

Efkar ve Korkut'un her şeyi bitirmek için yaptıkları hamle, büyük bir savaşın fitilini ateşler.

Teşkilat'ta tansiyon iyice yükselip ipler gerilirken, Zehra'nın ekibi deşifre eden kişinin peşine düşmesi büyük değişimlere yol açacaktır!

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Üç sezonu ile ekranlarda yer alan teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşandı. İlk sezondan birçok isim diziden ayrılırken yeni sezonunda kadroya dahil olan isimler de göze çarpıyor.Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:

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Deniz Baysal Yurtçu:Zehra Balaban

Serdar Yeğin:Uzay Çelenkli

Ahmet Uğur Say:Gürcan Yücesoy

Atılay Uluışık:Sermet

Gürkan Uygun:Yıldırım Koral / Efkar

Turgut Tunçalp:Halit Gür

Murat Yıldırım : Ömer Atmaca

Yunus Emre Yıldırımer:Korkut

Levent Can:David Hartley

Yunus Narin:Francis Hoffmanner