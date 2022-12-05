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TRT1 Teşkilat 57. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, 57. yeni bölümüyle 27 Kasım ve 4 Aralık Pazar günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu'nun paylaştığı Teşkilat dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Teşkilat yeni bölüm neden yok? Teşkilat final mi yaptı, günü mü değişti? soruları merak ediliyor. Merakla beklenen Teşkilat 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, TRT1 Teşkilat dizisi 57. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Teşkilat 56. bölüm özeti ve TRT1 Teşkilat 57. bölüm fragmanı izleme linki!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TEŞKİLAT 57. BÖLÜM: TRT1 57. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Teşkilat 57. bölüm fragmanı izle!
Teşkilat 57. bölüm

Teşkilat dizisi her hafta pazar günleri ekrana gelirken 27 Kasım 2022 ve 4 Aralık 2022 Pazar günleri Dünya Kupası maçları nedeniyle ekranlarda yer almadık. "Hırvatistan-Kanada" ve "İspanya-Almanya" maçları ekranlara gelirken bir sonraki hafta Teşkilat dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yer alacak.

TEŞKİLAT 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

TEŞKİLAT 57. BÖLÜM FRAGAMANI İZLE

TEŞKİLAT 57. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Teşkilat'ın 57. yeni bölüm fragmanının ekrana gelmesi ile dizinin yayın tarihi de belli oldu. Yeni bölüm 11 Aralık Pazar akşamı ekranda olacak.

TEŞKİLAT 56. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Planını adım adım yürüten Hartley, amacına ulaşmak üzeredir. Mühimmatları ele geçirmekten başka çaresi olmayan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı tehlikeli ve soluksuz bir mücadele verir.

Hartley'nin şüphesini üzerine çeken Ömer, deşifre olmanın kıyısına sürükleneceği bir sınava girmek zorunda kalır.
Bu sınav sonucunda Hartley'in talebi Ömer'e hayatının şokunu yaşatır.
Efkar ve Korkut'un her şeyi bitirmek için yaptıkları hamle, büyük bir savaşın fitilini ateşler.
Teşkilat'ta tansiyon iyice yükselip ipler gerilirken, Zehra'nın ekibi deşifre eden kişinin peşine düşmesi büyük değişimlere yol açacaktır!

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Üç sezonu ile ekranlarda yer alan teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşandı. İlk sezondan birçok isim diziden ayrılırken yeni sezonunda kadroya dahil olan isimler de göze çarpıyor.Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:

Deniz Baysal Yurtçu:Zehra Balaban

Serdar Yeğin:Uzay Çelenkli

Ahmet Uğur Say:Gürcan Yücesoy

Atılay Uluışık:Sermet

Gürkan Uygun:Yıldırım Koral / Efkar

Turgut Tunçalp:Halit Gür

Murat Yıldırım : Ömer Atmaca

Yunus Emre Yıldırımer:Korkut

Levent Can:David Hartley

Yunus Narin:Francis Hoffmanner

Teşkilat 56. bölüm full izle! Teşkilat son bölümde neler oldu?
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Teşkilat 56. bölüm full izle! Teşkilat son bölümde neler oldu?

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