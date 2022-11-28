Özgün TRT1 Teşkilat 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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TRT1 Teşkilat 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, yeni bölümüyle 27 Kasım Pazar günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu'nun paylaştığı Teşkilat dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Teşkilat yeni bölüm neden yok? Teşkilat final mi yaptı, günü mü değişti? soruları merak ediliyor. Peki, TRT1 Teşkilat dizisi 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte TRT1 Teşkilat 57. bölüm fragmanı izle!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TEŞKİLAT 57. BÖLÜM: TRT1 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Teşkilat 57. bölüm fragmanı izle!
Teşkilat 57. bölüm

Teşkilat dizisi her hafta pazar günleri ekrana gelirken 27 Kasım 2022 Pazar günü Dünya Kupası maçları nedeniyle ekranlarda yer almayacak. "Hırvatistan-Kanada" ve "İspanya-Almanya" maçları ekranlara gelirken bir sonraki hafta Teşkilat dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yer alacak.

TEŞKİLAT 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın 57. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

TEŞKİLAT 56. BÖLÜM İZLE

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Üç sezonu ile ekranlarda yer alan teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşandı. İlk sezondan birçok isim diziden ayrılırken yeni sezonunda kadroya dahil olan isimler de göze çarpıyor.Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:

Deniz Baysal Yurtçu:Zehra Balaban

Serdar Yeğin:Uzay Çelenkli

Ahmet Uğur Say:Gürcan Yücesoy

Atılay Uluışık:Sermet

Gürkan Uygun:Yıldırım Koral / Efkar

Turgut Tunçalp:Halit Gür

Murat Yıldırım : Ömer Atmaca

Yunus Emre Yıldırımer:Korkut

Levent Can:David Hartley

Yunus Narin:Francis Hoffmanner

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