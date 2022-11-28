TRT1 Teşkilat 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat dizisi her hafta pazar günleri ekrana gelirken 27 Kasım 2022 Pazar günü Dünya Kupası maçları nedeniyle ekranlarda yer almayacak. "Hırvatistan-Kanada" ve "İspanya-Almanya" maçları ekranlara gelirken bir sonraki hafta Teşkilat dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yer alacak.

TEŞKİLAT 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın 57. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

TEŞKİLAT 56. BÖLÜM İZLE

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Üç sezonu ile ekranlarda yer alan teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşandı. İlk sezondan birçok isim diziden ayrılırken yeni sezonunda kadroya dahil olan isimler de göze çarpıyor.Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:

REKLAM

Deniz Baysal Yurtçu:Zehra Balaban

Serdar Yeğin:Uzay Çelenkli

Ahmet Uğur Say:Gürcan Yücesoy

Atılay Uluışık:Sermet

Gürkan Uygun:Yıldırım Koral / Efkar

Turgut Tunçalp:Halit Gür

Murat Yıldırım : Ömer Atmaca

Yunus Emre Yıldırımer:Korkut

Levent Can:David Hartley

Yunus Narin:Francis Hoffmanner