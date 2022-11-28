TRT1 Teşkilat 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat dizisi her hafta pazar günleri ekrana gelirken 27 Kasım 2022 Pazar günü Dünya Kupası maçları nedeniyle ekranlarda yer almayacak. "Hırvatistan-Kanada" ve "İspanya-Almanya" maçları ekranlara gelirken bir sonraki hafta Teşkilat dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yer alacak.
TEŞKİLAT 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın 57. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
TEŞKİLAT OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?
Üç sezonu ile ekranlarda yer alan teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşandı. İlk sezondan birçok isim diziden ayrılırken yeni sezonunda kadroya dahil olan isimler de göze çarpıyor.Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:
Deniz Baysal Yurtçu:Zehra Balaban
Serdar Yeğin:Uzay Çelenkli
Ahmet Uğur Say:Gürcan Yücesoy
Atılay Uluışık:Sermet
Gürkan Uygun:Yıldırım Koral / Efkar
Turgut Tunçalp:Halit Gür
Murat Yıldırım : Ömer Atmaca
Yunus Emre Yıldırımer:Korkut
Levent Can:David Hartley
Yunus Narin:Francis Hoffmanner