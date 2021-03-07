Teşkilat dizisi Pınar karakteri Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler'in oynadığı diziler ve filmler

Teşkilat dizisi Pınar karakteri Ezgi Şenler kimdir: Oyuncu olmak istedi, istihbaratçı oldu!

Teşkilat, Tims&B şirketi imzalı, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosu Ethem Özışık tarafından kaleme alınan Türk televizyon dizisi. Dizi konusu ile araştırılırken oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Teşkilat dizisi Pınar'ı Ezgi Şenler merak edilen oyuncuların arasında geliyor. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Teşkilat dizisi Pınar karakteri Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat’ın Pınar’ı Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli?

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 9 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'ne iki yıl eğitim almıştır.

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11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Ezgi Şenler, şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Pınar karakterine hayat vermektedir. Ezgi Şenler, 1,68 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

EZGİ ŞENLER ROL ALDIĞI DİZİLER

Teşkilat Pınar karakterini canlandıran Ezgi Şenler'in daha önce rol aldığı diziler ise şöyle:

2016 - Bodrum Masalı - Aslı

2018 - Nefes Nefese - Mercan

2019 - Canevim - Müjgan Hakseven

2020 - Çatı Katı Aşk - Ayşen Yılmaz

2020 - Teşkilat - Pınar

TEŞKİLAT DİZİSİ PINAR KARAKTERİ EZGİ ŞENLER

Ezgi Şenler canlandırdığı karakter açısından Pınar olarak oyuncu olmak isterken kendini istihbaratçı olma yoluna giden bir kişinin hayatını anlatıyor.

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TEŞKİLAT 1. BÖLÜM İZLE SEÇENEKLERİ

TRT dizilerini izleyebilmek için iki seçenek bulunur. Bunlardan biri trtizle.com adresi üzerinden sağlanan erişimdir. Diğeri ise Youtube resmi kanalı üzerinden yayınlanan bölümdür. İşte, ilk seçenek olan olan TRT ile Teşkilat 1. bölüm izle seçeneği:

TEŞKİLAT 1. BÖLÜM İZLE TRT İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

Bir diğer seçenek olan youtube için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

TEŞKİLAT 1. BÖLÜM İZLE YOUTUBE SEÇENEĞİ İÇİN TIKLAYIN.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Teşkilat dizisi çok güçlü bir oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkıyor. TRT 1'in TV dizisi Teşkilat oyuncuları şunlardır:

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Çağlar Ertuğrul - (Serdar)

Deniz Baysal – (Zehra)

Mesut Akusta – (Mete)

Ezgi Eyüboğlu – (Ceren)

Ezgi Şenler – (Pınar)

Mehmet Usta – (Zayed Fadi)

Tuncer Salman – (Hakkı Dayı)

Nihat Altınkaya – (Hulki)

Serdar Yeğin – (Uzay)

Yavuz Bingöl – (Adem Seyhan)

Ahmet Uğur Say – (Gürcan)

TEŞKİLAT DİZİSİ TEKNİK EKİP

Teşkilat dizisi, teknik ekibi ve güçlü kadrosu ile de iddialı bir TV yapımıdır. İşte Teşkilat Künye:

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur



