Özgün Teşkilat dizisi Pınar karakteri Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenlerin oynadığı diziler ve filmler
ÖZGÜN HABERLER

Teşkilat dizisi Pınar karakteri Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat’ın Pınar’ı Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli?

Teşkilat dizisi Pınar karakteri Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler'in oynadığı diziler ve filmler

Teşkilat dizisi ilk bölüm ile bu akşam TRT ekranlarında başladı. İlk bölümün heyecanını dorukta yaşayacağınız bir konuyla ekranlara gelen Teşkilat dizisi her pazar akşamı TRT'de. Dizinin oyuncuları merak ediliyor. Bu oyuncuların arasında en çok merak edilen ise Pınar karakterini oynayan Ezgi Şenler oldu. Diziyi izleyenler Teşkilat dizisi Pınar karakteri Ezgi Şenler kimdir sorusunun yanıtını arıyor. Diziyle gündeme gelen Ezgi Şenler oynadığı diziler ve filmler ile merak ediliyor. Peki, Teşkilat dizisi Pınar karakteri Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat’ın Pınar’ı Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teşkilat dizisi Pınar karakteri Ezgi Şenler kimdir: Oyuncu olmak istedi, istihbaratçı oldu!
Teşkilat dizisi Pınar karakteri Ezgi Şenler kimdir: Oyuncu olmak istedi, istihbaratçı oldu!

Teşkilat, Tims&B şirketi imzalı, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosu Ethem Özışık tarafından kaleme alınan Türk televizyon dizisi. Dizi konusu ile araştırılırken oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Teşkilat dizisi Pınar'ı Ezgi Şenler merak edilen oyuncuların arasında geliyor. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Teşkilat dizisi Pınar karakteri Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat’ın Pınar’ı Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli?

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 9 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'ne iki yıl eğitim almıştır.

11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Ezgi Şenler, şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Pınar karakterine hayat vermektedir. Ezgi Şenler, 1,68 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

EZGİ ŞENLER ROL ALDIĞI DİZİLER

Teşkilat Pınar karakterini canlandıran Ezgi Şenler'in daha önce rol aldığı diziler ise şöyle:

  • 2016 - Bodrum Masalı - Aslı
  • 2018 - Nefes Nefese - Mercan
  • 2019 - Canevim - Müjgan Hakseven
  • 2020 - Çatı Katı Aşk - Ayşen Yılmaz
  • 2020 - Teşkilat - Pınar

TEŞKİLAT DİZİSİ PINAR KARAKTERİ EZGİ ŞENLER

Ezgi Şenler canlandırdığı karakter açısından Pınar olarak oyuncu olmak isterken kendini istihbaratçı olma yoluna giden bir kişinin hayatını anlatıyor.

TEŞKİLAT 1. BÖLÜM İZLE SEÇENEKLERİ

TRT dizilerini izleyebilmek için iki seçenek bulunur. Bunlardan biri trtizle.com adresi üzerinden sağlanan erişimdir. Diğeri ise Youtube resmi kanalı üzerinden yayınlanan bölümdür. İşte, ilk seçenek olan olan TRT ile Teşkilat 1. bölüm izle seçeneği:

TEŞKİLAT 1. BÖLÜM İZLE TRT İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

Bir diğer seçenek olan youtube için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

TEŞKİLAT 1. BÖLÜM İZLE YOUTUBE SEÇENEĞİ İÇİN TIKLAYIN.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Teşkilat dizisi çok güçlü bir oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkıyor. TRT 1'in TV dizisi Teşkilat oyuncuları şunlardır:

  • Çağlar Ertuğrul - (Serdar)
  • Deniz Baysal – (Zehra)
  • Mesut Akusta – (Mete)
  • Ezgi Eyüboğlu – (Ceren)
  • Ezgi Şenler – (Pınar)
  • Mehmet Usta – (Zayed Fadi)
  • Tuncer Salman – (Hakkı Dayı)
  • Nihat Altınkaya – (Hulki)
  • Serdar Yeğin – (Uzay)
  • Yavuz Bingöl – (Adem Seyhan)
  • Ahmet Uğur Say – (Gürcan)

TEŞKİLAT DİZİSİ TEKNİK EKİP

Teşkilat dizisi, teknik ekibi ve güçlü kadrosu ile de iddialı bir TV yapımıdır. İşte Teşkilat Künye:

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur


TRT 1’in yeni gözdesi Teşkilat nerede çekiliyor? İşte, Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları
ÖZGÜN
TRT 1’in yeni gözdesi Teşkilat nerede çekiliyor? İşte, Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları
Abone Ol Google News
Papa’nın nafile turları

Papa’nın nafile turları

​2003'te Irak'ın işgali sırasında dua etmekle yetinmişlerdi.
Bunu dışarı salmayın!

Bunu dışarı salmayın!

​Eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü.
Kırmızı tehlike!

Kırmızı tehlike!

​Uzmanlar gelecek haftanın vaka verileri için şimdiden endişeli.
İYİ Partilileri<br>ayağa kaldırdı

İYİ Partilileri
ayağa kaldırdı

​Ekrem İmamoğlu, Akşener ve Buldan'ın kadınlar gününü kutladı.
Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü

Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü

​FETÖ'yle dijital mücadele tüm hızıyla sürüyor.
Aşı zenginliği katladı

Aşı zenginliği katladı

Koronavirüs aşıları üretici firmalara milyarlarca dolar kazandırdı.

Gazze’den Mars’a

Gazze’den Mars’a

​NASA'daki tasarım ekibinin başında Elbasyouni var.

Kadın kollarında bayrak Keşir'de

Kadın kollarında bayrak Keşir'de

​AK Parti kongre öncesinde ilk değişimi Kadın Kolları'nda yaptı.
İsimsiz kahramanların <br>gerçek hikayeleri

İsimsiz kahramanların
gerçek hikayeleri

​MİT binasında çekilen Teşkilat ilk bölümde ekranlara kilitledi.
Telekom'da nefes kesen son

Telekom'da nefes kesen son

​Son saniyeleri büyük heyecana sahne olan maç 2-2 bitti.

Liderliği bırakmadı

Liderliği bırakmadı

​Türkiye'nin en yakın rakibi Almanya.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Dünyada vaka sayısı 117 milyon 262 bini geçti.
PKK saldırısına <br>komando darbesi<br>

PKK saldırısına
komando darbesi

​Tel Rıfat bölgesinden 7 PKK'lı öldürüldü.
En sert şekilde kınıyorum

En sert şekilde kınıyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.