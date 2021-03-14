Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat konusu ve oyuncuları: İsimsiz kahramanların hikayesi

Teşkilat konusu ve Teşkilat dizisi nerede çekiliyor gibi sorular diziyi izlemek isteyenlerin en çok merak ettikleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan Teşkilat dizisi her Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Teşkilat dizisinin yapımcılığını "TIMS&B Productions" şirketi üstleniyor. Dizinin ilk bölümünde Türkiye'ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef almasını izledik. Peki, 2. Bölümde bizleri neler bekliyor? Teşkilat dizisi konusu nedir? Teşkilat dizisi nerede çekildi? İşte diziyle ilgili bilinmesi gerekenler ve 2. Bölüm fragmanı...

REKLAM

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU

Kimi izleyici Kurtlar Vadisi dizisine benzetti. Bazı izleyiciler ise alakası olmadığını söyledi ve bambaşka bir konu ile tamamen ülkenin gerçeklerini yansıttığını ifade etti. Sosyal medya Teşkilat dizisinin yayınlanan ilk bölümünün ardından bu sözlerle çalkalanıyor. Dizinin ilk bölümü hem arkadaş ortamlarında hem de sosyal medyada yayınlandığı ilk gün gündemden hiç düşmedi. Haliyle bu kadar çok konuşulan dizisizi Teşkilat’ın konusu da merak ediliyor. İşte, Teşkilat dizisi konusu:

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikayesini konu ediniyor.

REKLAM

ÖZGÜN Teşkilat 2. bölüm izle tek parça seçenekleri! TRT 1 ile Teşkilat 2. son bölüm izle full ve kesintisiz





Teşkilat dizisi konusu

Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!

"Teşkilat" dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Teşkilat dizisi Ankara'da çekiliyor. Ankara’nın birçok semtinde çekimleri sürdürülecek olan dizinin sahneleri için ilçe olarak Keçiören, Akyurt, Altındağ, Gölbaşı, Polatlı ve Sincan başta olmak üzere pek çok ilçeden yararlanıldı.

REKLAM

TEŞKİLAT DİZİSİNİN OYUNCULARI

Reyting listesini altüst eden Teşkilat oyuncu kadrosu şöyle:

Çağlar Ertuğrul,

Deniz Baysal Yurtçu,

Mesut Akusta,

Ezgi Eyüboğlu,

Ezgi Şenler,

Mehmet Usta,

Tuncer Salman,

Nihat Altınkaya

Serdar Yeğin

Teşkilat 2. Bölüm fragman:



TEŞKİLAT 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Teşkilat dizisinin 2. Bölümü bu akşam TRT ekranlarında yayınlanacak. Dizinin 2. Bölümünde kısaca şunlar yaşanacak:

Mete Acı Haberi Ailelere Veriyor

Sevgilisi Ceren’in hain çıkması nedeniyle hayatının en büyük şokunu yaşayan Serdar, bir yandan bu oyuna nasıl geldiğini düşünürken, diğer yandan iç güvenlik tarafından sorgulanır. Uçak kazasının ardından ekibin üyelerinin resmi olarak vefat ettiklerinin ilan edilmesiyle birlikte aileler soluğu Mete’nin yanında alır. Mete acı haberi ailelere verirken, aileleri ve sevdikleriyle iletişim kuramayan ekip üyeleri verdikleri kararın hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmektedir.

İç güvenlik sorgusundan çıkan Serdar, Mete’nin talimatı ile Ceren’le ilişkisini sürdürmek zorunda kalır. Ceren ekip tarafından 24 saat takip altına alınırken; Ceren’den öğrendiği kritik bir bilgi Serdar’ı öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda bırakır.

Ve Serdar Da 'Ölmeden Önce Öleneler Ekibi'ne Katılıyor

Ekip SİHA saldırısını düzenleyen Pascal’ın izini bulmak için canla başla çalışırken, gizli karargâha gelen Serdar ekip üyeleriyle tanışır. Mete, Serdar’ın da ekibe katıldığını açıklayınca buna en büyük itiraz Zehra’dan gelir.

Pascal’ın yurtdışına kaçacağı bilgisi üzerine ekip ilk operasyonları için harekete geçer. Şehit edilen mühendislerin kanını yerde bırakmamaya ant içen ekip Pascal’ı yakalayıp arkasındaki karanlık yapıya ulaşmaya kararlıdır.

TEŞKİLAT DİZİSİ TEKNİK EKİP

Teşkilat dizisi, teknik ekibi ve güçlü kadrosu ile iddialı bir TV yapımıdır. İşte Teşkilat dizisinin Künyesi:

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yağız Alp Akaydın Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Timur Savcı & Burak Sağyaşar Yapım: TIMS&B Productions

TIMS&B Productions Senarist: Teşkilat Yazı Grubu

Teşkilat Yazı Grubu Müzik: Atakan Ilgazdağ

Atakan Ilgazdağ Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Fatmanur Sevinç Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Aras Demiray Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur