TRT 1’in yeni gözdesi Teşkilat dizisi yarın başlıyor

Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? TRT 1’in yeni gözdesi Teşkilat dizisi konusu ne? Sorularının yanıtı merak ediliyor. Dizinin ilk kareleri gelmeye başladı ve konusu ile nerede çekildiği daha çok merak edilmeye başlandı. Dizi konusu itibariyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arka planını ekranlara taşıyacak. Dizi konusu açısından fazlasıyla merak edildiği için nerede çekiliyor sorusunun yanıtını da sizler için araştırdık. Diziyi şimdiden yakından takip edenler en çok Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? Teşkilat konusu nedir? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte tüm detaylarıyla TRT 1’in yeni gözdesi Teşkilat dizisi...

TEŞKİLAT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Teşkilat dizisi, konusuna da yakışır şekilde başkent Ankara’da çekiliyor. Sahnelerde kullanılacak mekanların gerçekliği daha iyi yansıtabilmesi için Ankara’nın sokakları ve caddeleri yapım ekibi tarafından tercih edildi.

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Teşkilat Nerede Çekiliyor?

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU

Dizinin konusu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arka planını ekranlara taşıyan bir aksiyon ve macera türü içerecek. Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

Teşkilat Konusu

"Teşkilat" dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak.

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İşte Teşkilat dizisi 1. bölüm konusu:

YEDİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANIN VATAN SEVDASI EKRANA KİLİTLEYECEK!

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

“SİZE ÖLMEYİ TEKLİF EDİYORUM”

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve “resmen” ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar...

Mete Bey ekipte düşündüğü Zehra (Deniz Baysal Yurtcu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar (Ezgi Şenler), Hulki (Nihat Altınkaya), Uzay (Serdar Yeğin) ve Gürcan’la (Ahmet Uğur Say) tek tek görüşerek her birine, kendilerini tanıyan herkesin ve ailelerinin kendilerini “ölmüş bilmesi” gerektiğini söyler ve bunu kabullenmelerini teklif eder…

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLUN BAŞINDA

Teşkilatın en iyi istihbaratçılarını bir araya getiren bu ekibin liderliği için teşkilatın en gözde ismi Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) seçilir. Serdar, vatan sevgisi ile aşkı Ceren (Ezgi Eyüboğlu) arasında kalırken (çünkü bu görevin gereği Ceren de Serdar’ı ‘ölmüş’ bilecektir) her biri kendi alanında uzmanlaşmış istihbaratçılardan oluşan ekibin diğer üyeleri de geri dönüşü olmayan bir yola gireceklerinin farkına varırlar.

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TEŞKİLAT DİZİSİNİN OYUNCULARI

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı 'Teşkilat'ın ilk tanıtımı, diziye dair merakı arttırarak kısa sürede büyük ilgi gördü.

Teşkilat dizisi oyuncuları

TEŞKİLAT DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMAN: 7 MART’TA BAŞLIYOR...

Dizinin ilk bölümüne ait fragman TRT 1 tarafından yayınlandı. Teşkilat dizisi 7 Mart 2021 Pazar günü saat 20.00’da TRT 1’de yayınlanacak. İşte Teşkilat 1. Bölüm fragmanı: