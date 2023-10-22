ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman uzun bir aranın ardından yeni sezon ilk bölümü, 131. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çarşamba günleri saat 20.00’de yayınlanan dizinin bu bölümünde Bafeus Zaferi'nin üzerinden yıllar geçmiştir. Osman Bey'in evlatları büyümüş, bey olmuştur. Osman Bey ise Bursa ideali için fütühata devam etmektedir. Bu idealde Malhun Hatun her zaman Osman Bey'in yanındadır. Bursa'nın fethi için Osman Bey'in ilk hedefi hangi kale olacaktır? Kuruluş Osman 131. bölümü tek parça full izlemek ve 132. bölüm fragmanı için haberimize bakabilirsiniz.