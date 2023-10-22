Teşkilat oyuncu kadrosu
TRT 1 ekranlarında 4. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan Teşkilat dizisinin yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikayesini ele almaktadır.
TRT 1 Teşkilat yeni sezon ne zaman?
Teşkilat dizi üç sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Teşkilat dizisinin 4. sezonu 22 Ekim Pazar günü ekrana gelecek. Dizi saat 20:00'de izleyicisinin karşısına çıkacak.
Teşkilat yeni sezon oyuncuları kim?
Dizinin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, Cengiz Bozkurt, Tuğçe Açıkgöz ve İlker Kızmaz gibi başarılı isimler yer alıyor.