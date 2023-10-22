|
Özgün

Teşkilat dizisine yeni sezon bombası! Kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

Teşkilat dizisinin 4. sezonu 22 Ekim Pazar günü ekrana gelecek. Dizi saat 20:00'de izleyicisinin karşısına çıkacak. TRT 1’in dizisi Teşkilat yeni sezonda kadrosunu genişletti. Peki Teşkilat yeni sezon oyuncuları kim? Teşkilat’a kimler katıldı? İşte yeni sezon Teşkilat oyuncu kadrosu.

10:26 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Teşkilat oyuncu kadrosu

Teşkilat oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarında 4. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan Teşkilat dizisinin yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikayesini ele almaktadır.

TRT 1 Teşkilat yeni sezon ne zaman?

Teşkilat dizi üç sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Teşkilat dizisinin 4. sezonu 22 Ekim Pazar günü ekrana gelecek. Dizi saat 20:00'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

Teşkilat yeni sezon oyuncuları kim?

Dizinin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, Cengiz Bozkurt, Tuğçe Açıkgöz ve İlker Kızmaz gibi başarılı isimler yer alıyor.

Teşkilat oyuncu kadrosu kimler devam ediyor, kimler ayrıldı?

Teşkilat 80. Bölüm 2. Fragmanı



#Teşkilat
#TRT 1
#Teşkilat yeni sezon oyuncuları
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Asgari ücret zammında bomba tahmin: İşte 2024 Ocak zammı için konuşulan rakam