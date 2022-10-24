Teşkilat 52. bölüm özeti | TRT 1 Teşkilat’ta neler oldu?

Teşkilat dizisi 52. bölümüyle ekrana geldi. Sevilen aksiyon dizisi Teşkilat'ın son bölümünde Hartley'in kurduğu sinsi plan, Teşkilat için beklemedikleri bir hadisenin yaşanmasına sebep olurken Zehra ise büyük bir tehdidin gölgesinde kalır... Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 52. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

Teşkilat dizisi 52. bölümü

Hartley ile kurulan ilk temastan sonra Ömer, aldığı yeni bir istihbaratla kritik operasyon için kolları sıvar. Teşkilat'a dönmek için girdiği zorlu testlerden başarıyla geçen Zehra, operasyona dahil olur. Mahallede Korkut'un yokluğunun fark edilmesinin ardından Efkar aldığı bilgiyle hemen yola çıkar. İçinde bulunduğu durumdan kurtulmak için çabalayan Korkut canının derinden yanacağı ilk bedeli ödemek zorunda kalır. Efkar ve Korkut, girdikleri dönülmez yolda ilk adımı atarlar. Yol, onlar için daha yeni başlamıştır… Hartley'in kurduğu sinsi plan, Teşkilat için beklemedikleri bir hadisenin yaşanmasına sebep olurken Zehra ise büyük bir tehdidin gölgesinde kalır.

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TEŞKİLAT 52. BÖLÜM İZLE

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Teşkilat 3. sezon neler oldu?

Şirket'in üst düzey yöneticilerine karşı yapılan saldırıda Serdar, Hulki ve Pınar'ın ölmesi ve şirket'in çökmesi sonucu Zehra, Teşkilat'tan ayrıldıktan sonra, ekibe yeni üye olarak Ömer Atmaca (Murat Yıldırım) gelir. Ömer, kendi babasını küçük yaşta annesini terk etti olarak bilmektedir. Ama babası kendisiyle aynı mahallede yaşayan Efkar'dır. (Gürkan Uygun) Efkar Ömer'den babası olduğunu saklamaktadır.

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Ayrıca Zehra; Serdar, Hulki ve Pınar'ın deşifre olmasını sağlayarak ölmesine sebep olan Francis'in (Yunus Narin) peşine düşer. Şirket'ten sonra küresel güçler tarafından orta doğu'dan sorumlu olacak kişi David Hartley (Levent Can) seçilir. Daha sonra kimliği henüz belirsiz kişiler tarafından arabadan açılan ateş sonucu Ömer'in kardeşi SAT komandosu Halim, şehit edilir.

Halim'in katillerine Demirci İbrahim (Arif Selçuk) destek sağlamıştır. Demirci ise sonradan öldürülür. Daha sonra David Hartley, Özgür Halklar Komitesi'nin başına Mazlum Kendal'ı seçer ama Ömer, keskin nişancı silahı ile canlı yayın esnasında Mazlum Kendal'ı öldürür.

Teşkilat 54. bölüm fragmanı yayınlandı

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