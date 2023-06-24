Teşrik tekbiri, Peygamber Efendimizin de Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzların ardından getirilir. Peki, 2023 Kurban bayramı teşrik tebirleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte 2023 Kurban bayramı takvimine göre teşrik tekbirlerinin başlayacağı ve biteceği tarihler...