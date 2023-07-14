|
Özgün

Threads hesap silme, hesap kapatma nasıl yapılır?

Instagram'ın yeni uygulaması olan Threads hesabını kapatmak isteyen kullanıcılar "Threads hesabı dondurulur mu, nasıl kapatılır?" sorularını araştırmaya başladı. Kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan Threads uygulamasında hesap silme ve kapatma işlemi merak ediliyor. İşte Threads hesap silme, hesap kapatma aşamaları...

15:58 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Threads

Threads

Twitter'a benzerliği ile adından söz ettiren Threads, büyük ilgi gördü. Kısa sürede milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı Threads, gayet de beğenildi. Instagram kullanıcıları, Threads hesabı açarak düşüncelerini paylaşıyor.

Threads Hesap Silme ve Kapatma

Threads uygulaması Instagram kullanıcılarının uygulama mağazalarından indirerek kullanabildikleri sosyal medya araçları arasında yer alıyor. Hem Apple Store hem de Google Play üzerinden indirilerek kullanılabiliyor. Kullanımı sonlandırmak için ise hesap silme işlemi yapmanız isteniyor. Hesaplarınızı kapatmak için uygulamanın kendi içerisinde "Hesap Silme" kısmı bulunmuyor.

Threads Hesabı Nasıl Silinir?

Threads uygulamasını kullanmak istemeyen kullanıcılar silme ya da kapatma işlemleri için iki farklı yol izleyebilirler. Instagram hesabınızı kullanmaya devam etmek istiyorsanız Threads uygulamasını cihazınızdan silmelisiniz. Kendi içinde bir "Hesap Silme" işlemi yer almıyor. Ancak bu uygulamayı tamamen hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız Threads hesabınızı dondurabilirsiniz. Öte yandan Instagram hesabınızı dondurduğunuzda da bağlantılı çalışan diğer uygulama da kapanacaktır. Instagram hesabınızı silmek için aşağıdaki linke tıklayabilir, şu adımları izleyebilirsiniz;

iOS kullanıcıları için "Ayarlar" kısmından direkt "Hesap Sil" kısmından hesabı silmek mümkün oluyor.

Diğer kullanıcıların hesap silme linkine tıklaması gerekiyor.

Daha sonra "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" bilgisi yazmalısınız.

Hesabı neden silmek istediğinizi belirtmeniz isteniyor.

İşlemi tamamlamak için "Hesabı Sil" kısmına tıklamalısınız.

Silme işlemi sonrasında yeniden Instagram giriş ekranına yönlendirilirsiniz.



#Threads
#Threads hesap kapatma
#Threads hesap silme
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tarımsal destekleme ödemesi ne zaman yatacak?