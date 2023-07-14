Threads
Twitter'a benzerliği ile adından söz ettiren Threads, büyük ilgi gördü. Kısa sürede milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı Threads, gayet de beğenildi. Instagram kullanıcıları, Threads hesabı açarak düşüncelerini paylaşıyor.
Threads Hesap Silme ve Kapatma
Threads uygulaması Instagram kullanıcılarının uygulama mağazalarından indirerek kullanabildikleri sosyal medya araçları arasında yer alıyor. Hem Apple Store hem de Google Play üzerinden indirilerek kullanılabiliyor. Kullanımı sonlandırmak için ise hesap silme işlemi yapmanız isteniyor. Hesaplarınızı kapatmak için uygulamanın kendi içerisinde "Hesap Silme" kısmı bulunmuyor.
Threads Hesabı Nasıl Silinir?
Threads uygulamasını kullanmak istemeyen kullanıcılar silme ya da kapatma işlemleri için iki farklı yol izleyebilirler. Instagram hesabınızı kullanmaya devam etmek istiyorsanız Threads uygulamasını cihazınızdan silmelisiniz. Kendi içinde bir "Hesap Silme" işlemi yer almıyor. Ancak bu uygulamayı tamamen hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız Threads hesabınızı dondurabilirsiniz. Öte yandan Instagram hesabınızı dondurduğunuzda da bağlantılı çalışan diğer uygulama da kapanacaktır. Instagram hesabınızı silmek için aşağıdaki linke tıklayabilir, şu adımları izleyebilirsiniz;
iOS kullanıcıları için "Ayarlar" kısmından direkt "Hesap Sil" kısmından hesabı silmek mümkün oluyor.
Diğer kullanıcıların hesap silme linkine tıklaması gerekiyor.
Daha sonra "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" bilgisi yazmalısınız.
Hesabı neden silmek istediğinizi belirtmeniz isteniyor.
İşlemi tamamlamak için "Hesabı Sil" kısmına tıklamalısınız.
Silme işlemi sonrasında yeniden Instagram giriş ekranına yönlendirilirsiniz.