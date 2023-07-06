THREADS GİRİŞ - THREADS ÜYE OL - THREADS HESAP AÇMA

Threads uygulaması, 6 Temmuz Perşembe günü itibariyle App Store ve Google Play’de yerini aldı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta’nın yeni sosyal medya platformu Threads, Elon Musk’ın Twitter’ına birçok konu rakip olacak gibi görünüyor. İlk iki saat içinde 2 milyon üyeye ulaşan Threads şimdiden kullanıcıların beğenisini topladı. Threads giriş, üye olma ve hesap açma işlemlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THREAD GİRİŞ, ÜYE OLMA VE HESAP AÇMA

Threads iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Bu ülkelerde Thread uygulaması App Store ve Google Play Store'da indirilebiliyor. Instagram ile bağlantılı olarak çalışan Threads’ı Instagram hesabı olmayan kullanıcılar kullanamayacak.

Uygulamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Threads giriş için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

Uygulamayı Apple Store ya da Google Play'dan indirdikten sonra aşağıda yer alan 'Instagram ile giriş yap' butonuna tıklayın. Bu aşamada uygulama ilk olarak Instagram hesabınıza bağlı güvenilir bir cihazdan erişim onayı talep edecek. Instagram'dan bildirim olarak gelen giriş isteğini kabul ettiğinizde cihazın uygulamaya erişimini onaylamış olacaksınız. Bunun dışında "kısa mesaj gönder" ve "yedek kod kullan" seçenekleri de Threads giriş yapma seçenekleri arasında yer alıyor.

THREADS GİRİŞ EKRANI

Aşağıdaki linke tıklayarak masaüstünden ve mobil cihazınızdan Threads giriş ekranına ulaşabilirsiniz.

THEREADS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

Aşağıdaki linke tıkladığınızda ekranın sağ alt kısmında yer alan QR kodu cep telefonunuzun kamerasından ya da QR ve Barkod Okuyucu uygulamanızdan oturarak giriş izni istemeniz gerekiyor.

THEREADS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

KISA MESAJ İLE THREADS GİRİŞ YAPMA

Bu seçeneğe tıkladığınızda Instagram hesabınıza kayıtlı telefon numaranıza 6 haneli bir kod gelecek. İlgili alana bu kodu girdiğinizde giriş işleminiz gerçekleşecek.

Ekranın altında çıkan "Bu cihaza güven" seçeneğindeki kutucuğu işaretlerseniz uygulamaya her girişinizde tanınacaksınız ve her defasında yeni bir kod almanıza gerek olmayacak.







