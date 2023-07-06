Threads hesap silme var mı, Threads nasıl silinir?
Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.
Threads’e kayıt nasıl olunur?
Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.
Ayrıca Threads hesabı açmak için Instagram'a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Buna göre Instagram hesabı olmayan kullanıcılar yeni hesap açarak Threads'e kayıt olabilecek.
Threads hesabı nasıl silinir?
Instagram'ın yeni uygulaması Threads'te hesap silerseniz, bağlantılı olduğu için Instagram hesabınız da sonlanıyor.
Threads özellikleri neler?
Instagram hesabı ile giriş yapabilme ve profil bilgilerini aktarma
Instagram'daki kullanıcı adını koruyarak kullanabilme
Yazılı formatta paylaşım yapma imkanı
Maksimum 500 karakter sınırı,
Yapılan paylaşıma fotoğraf ya da video ekleyebilme
Yapılan paylaşımı Instagram Hikayeler'de paylaşabilme
Zincir oluşturabilme
Paylaşımları beğenebilme
Paylaşımları yeniden paylaşabilme (Retweet)
Paylaşımlara yorumda bulunabilme (Reply)
Başka bir kullanıcıyı paylaşıma etiketleyebilme (@mention)