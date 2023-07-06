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Threads hesabı nasıl silinir?

Instagram'ın metin tabanlı konuşma uygulaması olan Threads, Twiter’a alternatif olarak açıldı. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi META'nın Threads uygulaması, Avrupa Birliği ülkeleri hariç 100'den fazla ülkede kullanıma girdi. Threads 7 saat içerisinde 10 milyon kullanıcaya ulaşarak rekor kırdı. Threads girişi, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor. Threads hesabı silmekte mümkün. Peki Threads hesabı silinir mi, nasıl silinir?

15:12 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Threads hesap silme var mı, Threads nasıl silinir?

Threads hesap silme var mı, Threads nasıl silinir?

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Threads’e kayıt nasıl olunur?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.

Ayrıca Threads hesabı açmak için Instagram'a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Buna göre Instagram hesabı olmayan kullanıcılar yeni hesap açarak Threads'e kayıt olabilecek.

Threads hesabı nasıl silinir?

Instagram'ın yeni uygulaması Threads'te hesap silerseniz, bağlantılı olduğu için Instagram hesabınız da sonlanıyor.

Threads özellikleri neler?

Instagram hesabı ile giriş yapabilme ve profil bilgilerini aktarma

Instagram'daki kullanıcı adını koruyarak kullanabilme

Yazılı formatta paylaşım yapma imkanı

Maksimum 500 karakter sınırı,

Yapılan paylaşıma fotoğraf ya da video ekleyebilme

Yapılan paylaşımı Instagram Hikayeler'de paylaşabilme

Zincir oluşturabilme

Paylaşımları beğenebilme

Paylaşımları yeniden paylaşabilme (Retweet)

Paylaşımlara yorumda bulunabilme (Reply)

Başka bir kullanıcıyı paylaşıma etiketleyebilme (@mention)


#Threads
#Threads hesap silme
#Threads ınstagram hesabı
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