Uzun süredir geliştirme aşamasında olan Instagram Threads 6 Temmuz Perşembe günü kullanıcılarla buluşacak. Threads uygulamasının ne olduğu binlerce insan tarafından merak edilirken konuya ilişkin açıklama Meta şirketinden geldi. Peki Threads nedir, nasıl üye olunur? İşte soruların yanıtları.

THREADS NEDİR, NASIL İNDİRİLİR VE KAYIT OLUNUR?

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.

THREADS HESAP AÇMA NASIL YAPILIR?

1. ADIM: App Store'u (iOS kullanıcıları için) veya Play Store'u (Android kullanıcıları için) açın.

2. ADIM: App Store'da, ekranınızın sağ alt kısmındaki arama simgesine tıklayın, arama çubuğuna dokunun ve Instagram Konuları'na girin. Android kullanıcıları için, Play Store'da ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun ve şunu arayın: Instagram Threads.

3.ADIM: Uygulamanın simgesi, siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir @ simgesidir. Threads uygulamasına dokunun.

4.ADIM: iPhone kullanıcıları için, Threads'ı indirip yüklemek için 'Al'a dokunun. Öte yandan, Android kullanıcıları sadece Yükle düğmesine tıklayabilir.

THREADS ÖZELLİKLERİ NELER?

Instagram hesabı ile giriş yapabilme ve profil bilgilerini aktarma

Instagram'daki kullanıcı adını koruyarak kullanabilme

Yazılı formatta paylaşım yapma imkanı

Maksimum 500 karakter sınırı,

Yapılan paylaşıma fotoğraf ya da video ekleyebilme

Yapılan paylaşımı Instagram Hikayeler'de paylaşabilme

Zincir oluşturabilme

Paylaşımları beğenebilme

Paylaşımları yeniden paylaşabilme (Retweet)

Paylaşımlara yorumda bulunabilme (Reply)

Başka bir kullanıcıyı paylaşıma etiketleyebilme (@mention)

THREADS, TWİTTER'A GERÇEK RAKİP OLABİLİR

Threads, Twitter'a rakip olarak çıkan ilk uygulama değil. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu 'Truth Social'ın yanı sıra 'Mastadon' ve 'Bluesky' uygulamaları Twitter'a rakip çıkmıştı. Başka şirketlerden gördüğü fikirleri sahibi olduğu sosyal medya platformlarına başarılı şekilde uygulamasıyla bilinen Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in, sahip olduğu maddi kaynaklar ile Twitter'a gerçek rakip olması bekleniyor.

Instagram ile entegre çalışacak Threads ile yüz milyonlarca hesaba ulaşmayı hedefleyen Zuckerberg, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra verdiği çeşitli kararlar nedeniyle platformu kullanmayı bırakanları da yeni uygulamaya çekebilmeyi umuyor.

TWİTTER'DA İÇERİK GÖRÜNTÜLEME SINIRI

Musk, 2 Temmuz'da yaptığı paylaşımla platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurmuştu. Doğrulanmış hesapların günde 8 bin, doğrulanmamış hesapların 800 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 400 gönderi okuyabileceğini ifade etmişti. Geçen yıl 'ücretli doğrulama hizmeti' başlatan Twitter, son olarak popüler yönetim araçlarından Tweetdeck'in 30 gün içinde paralı hale geleceği açıkladı.



