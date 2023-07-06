|
Özgün

Threads ve Twitter arasındaki farklar neler?

Bugün itibariyle App Store ve Google Play’de kullanıcılarla buluşan Threads, tüm dünyada büyük ilgi topladı. Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldıktan sonra getirdiği tartışmalı yeniliklerle milyonlarca kullanıcı alternatif bir platform arayışına geçti. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta’nın yeni sosyal medya platformu Threads, iki saat için 2 milyon üyeye ulaşarak Twitter’e rakip olabileceğini gösterdi. Yaşanan gelişmeler sonrası kullanıcılar Threads ve Twitter arasındaki farkları araştırma başladı. Peki, Threads ve twitter arasındaki fark nedir? İşte detaylar.

14:39 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Threads ve Twitter arasındaki fark nedir?

Threads ve Twitter arasındaki fark nedir?

Instagram ile bağlantılı olarak çalışan Threads, Apple App Store ve Google Play’de yerini aldı. 7 saatte 10 milyon kişinin kayıt olduğu Threads dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Yaşanan gelişmeler sonrası kullanıcılar Threads ve Twitter arasındaki farkları araştırma başladı. İşte Threads ve Twitter arasındaki farklar.

THREADS VE TWİTTER ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Maksimum Karakter Sınırı:
Threads, kullanıcılarının paylaşımlarını 500 karakterle sınırlı tutuyor. Öte yandan, Twitter'da bu sınırlama, doğrulanmamış hesaplar için 280 karakter olarak belirlenmiştir.
Günlük Görüntüleme Sınırları:
Threads, Elon Musk gibi ünlü kişiler için günlük gönderi görüntüleme limitleri belirlemez. Threads kullanıcıları için herhangi bir görüntüleme limiti bulunmamaktadır.
Uygulama Bağlantıları:
Threads kullanabilmek için bir Instagram hesabınızın olması gerekmektedir. Twitter'da ise böyle bir bağlantı zorunluluğu bulunmamaktadır.
Video Süre Sınırları:
Threads, kullanıcılara 5 dakikaya kadar video paylaşma imkanı sunarken, Twitter'da "mavi tik" onayı olmayan hesaplar için 2 dakika 20 saniyelik bir sınır mevcuttur.
Keşfet Özelliği:
Twitter'ın en popüler özelliklerinden biri olan "Keşfet" özelliği, Threads'te şu anda mevcut değildir.
Beğenilerin Takibi:
Twitter, kullanıcılara farklı profillerin beğenilerini akışlarında gösterirken, Threads şu anda bu özelliği desteklememektedir.
Reklamsız İçerik:
Threads, Twitter'ın aksine şu anda reklamsız bir deneyim sunmaktadır.
Taslak İçerikler:
Twitter, kullanıcılara hazırlanan gönderileri taslak olarak kaydetme özelliği sunarken, bu özellik şu anda Threads'te bulunmamaktadır.
Kullanıcı Sayısı:
Threads, Instagram'da oturum açma zorunluluğuna sahip olduğu için 1,21 milyar kullanıcılı bu platformdan faydalanabilir. Twitter'ın ise 450 milyon kullanıcısı bulunmaktadır.

THREADS ÖZELLİKLERİ NELER?

Instagram hesabı ile giriş yapabilme ve profil bilgilerini aktarma

Instagram'daki kullanıcı adını koruyarak kullanabilme

Yazılı formatta paylaşım yapma imkanı

Maksimum 500 karakter sınırı,

Yapılan paylaşıma fotoğraf ya da video ekleyebilme

Yapılan paylaşımı Instagram Hikayeler'de paylaşabilme

Zincir oluşturabilme

Paylaşımları beğenebilme

Paylaşımları yeniden paylaşabilme (Retweet)

Paylaşımlara yorumda bulunabilme (Reply)

Başka bir kullanıcıyı paylaşıma etiketleyebilme (@mention)




#Threads
#Twitter
#sosyal medya
#Elon Musk
#Mark Zuckerberg
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Threads’ı indirenlerin sayısı açıklandı: 4 saatte 5 milyonu aştı