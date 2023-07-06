Threads ve Twitter arasındaki fark nedir?
Instagram ile bağlantılı olarak çalışan Threads, Apple App Store ve Google Play’de yerini aldı. 7 saatte 10 milyon kişinin kayıt olduğu Threads dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Yaşanan gelişmeler sonrası kullanıcılar Threads ve Twitter arasındaki farkları araştırma başladı. İşte Threads ve Twitter arasındaki farklar.
THREADS VE TWİTTER ARASINDAKİ FARKLAR NELER?
THREADS ÖZELLİKLERİ NELER?
Instagram hesabı ile giriş yapabilme ve profil bilgilerini aktarma
Instagram'daki kullanıcı adını koruyarak kullanabilme
Yazılı formatta paylaşım yapma imkanı
Maksimum 500 karakter sınırı,
Yapılan paylaşıma fotoğraf ya da video ekleyebilme
Yapılan paylaşımı Instagram Hikayeler'de paylaşabilme
Zincir oluşturabilme
Paylaşımları beğenebilme
Paylaşımları yeniden paylaşabilme (Retweet)
Paylaşımlara yorumda bulunabilme (Reply)
Başka bir kullanıcıyı paylaşıma etiketleyebilme (@mention)