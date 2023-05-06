Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 73-69 yendi. İşte özet.

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ İZLE

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SAYILAR

Fenerbahçe Beko: Calathes 5, Pierre 17, Dorsey 16, Hayes-Davis 12, Jekiri 2, Motley 9, Metecan Birsen, Guduric 4, Edwards 8

Olympiakos : Walkup 8, Canaan 12, Vezenkov 2, Papanikolaou 4, Fall 12, Larentzakis, Sloukas 3, Black 3, McKissic 20, Bolomboy 3, Peters 2

1. Periyot: 18-17

Devre: 32-33

3. Periyot: 48-49

PERİYOTLAR

Karşılaşmaya konuk ekip 5-0'lık seriyle başladı. Fenerbahçe Beko, 12-2'lik seriyle rakibine cevap verdi ve 5. dakikada skoru 12-7'ye getirdi. İlk çeyrek, sarı-lacivertlilerin 18-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılıklı basketlerle geçen ikinci çeyrekte Olympiakos'un erken faul problemine girmesi üzerine üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Beko, Edwards'ın 8 sayılık serisiyle öne geçti: 32-27. Kalan 3 dakikalık bölümde 6-0'lık seri yapan misafir takım soyunma odasına 33-32 önde gitti.

İkinci yarıya boyalı alanda etkili başlayan Olympiakos, Fall ile etkili oldu. Fenerbahçe Beko ise rakibine Dorsey'nin sayılarıyla cevap verdi ve 27. dakika konuk ekibin 49-44 üstünlüğüyle geçildi. Final periyoduna 49-48 Olympiakos üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyreğe Hayes-Davis'in üst üste 2 üçlüğüyle giren Fenerbahçe Beko, 32. dakikada 54-49 öne geçti. Savunma sertliğini artıran Olympiakos, McKissic önderliğinde bulduğu sayılarla 35. dakikada yeniden öne geçti: 56-58. Moladan etkili dönen Fenerbahçe Beko, Pierre'in 38. dakikadaki üçlüğüyle 6 sayı farkla öne geçti: 67-61. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 73-69 galip ayrıldı.

BASIN TOPLANTISI

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 73-69 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, takımını ve taraftarları tebrik etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Itoudis, inanılmaz bir atmosfer olduğunu belirtti.

Sağlam bir strateji uyguladıklarını anlatan Itoudis, şöyle konuştu:

"Öncelikle takımımı ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sağlam bir strateji ile oynadık. Bizim canımızı acıtacak oyuncuları olan bir takıma karşı iyi oynadık. İkinci şanslarda sorunlar yaşadık. Top kayıplarımız oldu. Rakibimiz iyi savunması olan bir takım. Hücumda doğru kararlar aldık. Atina'ya ölüm kalım maçına gidiyoruz. Yeni bir takım olmamıza rağmen iyi basketbol oynuyoruz. Bunlar kolay olmuyor."

Olympiakos'un çok kaliteli bir ekip olduğunu aktaran Itoudis, "Sizi her zaman kırma şansı olan bir takım. Birbirimizi karşılıklı tanıyoruz. Bir önceki maçta 72 sayıda kaldılar ama son saniyede üçlük attılar. Bugün Tyler Dorsey'nin 17 saniye kala atmaması gereken şut vardı. Bazı şeyleri hata yaparak öğreniyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

OLYMPİAKOS CEPHESİ

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, çok zorlu bir maç oynadıklarını söyledi.

Oyuncuların baskı sebebiyle normal formlarında oynayamadığını anlatan Bartzokas, "İki taraf için de çok zor maçtı. Oyuncuların normal formlarında oynayamaması hatalara sebep oldu. Pierre'in üçlükleri Fenerbahçe'ye özgüven verdi. Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Salı günü kendi taraftarımızın önünde Dörtlü Final'e kalmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.







