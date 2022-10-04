THY erken rezervasyon kampanyası başlattı: Tek yöne her şey dahil 299.99 liradan başlıyor

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı erken bilet kampanyası düzenliyor. Peki THY indirimi ne zaman? THY iç hatlar indirimli kampanyası hangi tarihte başlıyor? THY Uçak bileti kimlere indirimli?

THY iç hatlar indirimli kampanyası hangi tarihte başlıyor?

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 4-5 Ekim tarihleri aralığında satın alacakları biletler ile 6 Şubat 2023 – 09 Nisan 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299.99 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

THY indirimli bilet şartları neler?

Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olup, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

THY öğrenci indirimi nasıl yapılır?

THY sitesinde yer alan bilgilere göre öğrenci indirimlerine ilişkin olarak şu bilgiler yer aldı: Öğrencilerimizin her anlarında yanlarındayız. Yeni keşiflere, sevdiklerinize ve okulunuza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşın diye, Türk Hava Yolları ayrıcalıklarını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirdik. Miles&Smiles üyesi olarak eşsiz fırsatlar sunan öğrenci uçak bileti avantajlarıyla keyifli bir yolculuğun tadını çıkarıp, keşfetmenin ve öğrenmenin sınırlarını genişletebilirsiniz. Online kaydınızı gerçekleştirin ve hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarında fırsatları yakalayın!

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İndirim avantajları: İç hatlarda %20, dış hatlarda %10’a varan indirim ve yurt dışı tek yön uçuşlarda özel fiyatlar

Bagaj avantajları : Uluslararası uçuşlarda 40 kg bagaj hakkı (Parça konsepti uygulanan parkurlarda 2x23 kg), yurt içi uçuşlarda ise avantajlı ekstra bagaj ücretleri

: Uluslararası uçuşlarda 40 kg bagaj hakkı (Parça konsepti uygulanan parkurlarda 2x23 kg), yurt içi uçuşlarda ise avantajlı ekstra bagaj ücretleri Ücretsiz değişiklik : Uluslararası uçuşlarda bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz bilet değişikliği hakkı (Bilet sınıfı farkından kaynaklanan ekstra ücretler tahsil edilecektir.)

: Uluslararası uçuşlarda bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz bilet değişikliği hakkı (Bilet sınıfı farkından kaynaklanan ekstra ücretler tahsil edilecektir.) Ekstra Mil kazanımı : 2022 sonuna kadar tüm uçuşlardan kazanılacak %25 daha fazla Mil,

: 2022 sonuna kadar tüm uçuşlardan kazanılacak %25 daha fazla Mil, Hoş geldin Mili: Yeni üyeliklere fazladan 1000, toplamda 2000 Hoş geldin Mili."

Öğrenci uçak bileti kampanyasından yararlanabilmek için gerekli adımlar:

Üyelik hesabı oluşturun Öğrenci uçak bileti avantajları sadece Miles&Smiles üyeleri için geçerli. Yeni ayrıcalıkların kapısını aralamak için Miles&Smiles üyeliği oluşturun. Öğrenci bildirimi yapın Üye olduktan sonra öğrenci bildirimi yapmalısınız. Ülkenize göre, M&S hesabınıza tanım yapmanız ya da online bildirim formu doldurmanız gerekebilir. Öğrenci bildiriminiz onaylanınca, Miles&Smiles hesabınıza giriş yapın ve bilet alımı sırasında “öğrenci” yolcu tipini seçin.

THY öğrenci indirimi kampanyası sıkça sorulan sorular

Türkiye’de öğrenciyim, öğrenci bildirimini nasıl yapabilirim?

Türkiye’de öğrenim gören bir öğrenci ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, öğrenci uçak bileti indiriminden yararlanmak için öğrenci bildiriminizi otomatik olarak yapabilirsiniz. Eğer başka bir ülkede öğrenim görüyorsanız ya da başka bir ülke vatandaşıysanız lütfen diğer başlıkları inceleyin.

Miles&Smiles üyeliğinizi oluşturun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.

Üyelik hesabınızda “Kişisel Bilgilerim” alanına girin, “İndirim Çeşitleri” kısmında “Öğrenci” seçeneğini işaretleyin ve “Kaydet” butonuna tıklayın.

Sistem onay verdiği zaman öğrenci bildirimi işleminiz tamamlanacak.

Artık Türk Hava Yolları ayrıcalıklarından yararlanmaya hazırsınız.

Öğrenci bildirimi işlemini satış ofislerimizden de gerçekleştirebilirsiniz.

Yurt dışında (Türkiye dışında) öğrenciyim, öğrenci bildirimini nasıl yapabilirim?

Yurt dışında öğrenim gören veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmayan bir öğrenciyseniz, yurt dışı öğrenci uçak bileti indiriminden yararlanmak için online öğrenci bildirim formu ile tanımlama yapabilirsiniz.

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Bu sayfaya gidin, “Miles&Smiles üyesiyim” ve “Yeni geri bildirim” alanını işaretleyin, sayfanın en altında göreceğiniz “Başvurular” kısmından “Öğrenci Başvuru Formu” kutucuğunu seçerek öğrenci bildirim formuna ulaşabilirsiniz. Form alanında ad, soyad, doğum tarihi ve Miles&Smiles üyelik numarası gibi bilgilerinizi eksiksiz ve üyelik hesabınızdaki gibi doldurun. Öğrenci kimlik kartınızı ya da belgenizi yükleyin. Sistem onay verdiği zaman öğrenci bildirimi işleminiz tamamlanacak. Artık Türk Hava Yolları ayrıcalıklarından yararlanmaya hazırsınız. Öğrenci bildirimi işlemini satış ofislerimizden de gerçekleştirebilirsiniz.

Öğrenci bildirimi formuna nasıl ulaşırım?

Bu sayfaya gidin, “Miles&Smiles üyesiyim” ve “Yeni geri bildirim” alanını işaretleyin, sayfanın en altında göreceğiniz “Başvurular” kısmından “Öğrenci Başvuru Formu” kutucuğunu seçerek öğrenci bildirim formuna ulaşabilirsiniz.

Öğrenci bildirimim tamam, avantajlardan nasıl yararlanacağım?

Öğrenci bildirimi işleminiz onaylanınca artık Türk Hava Yolları ayrıcalıkları ve öğrenci uçak bileti avantajlarıyla uçmaya hazırsınız.

Türk Hava Yolları internet sitesi ya da mobil uygulamasına girin.

Miles&Smiles üyelik girişinizi yaptığınızdan emin olun.

Biletiniz için parkur ve tarih belirlediğiniz alanda yolcu tipinizi “öğrenci” olarak seçin.

Dilediğiniz uçuşu seçtiğinizde indirimli tutarı sayfanın en altında göreceksiniz.

Yurt dışı uçuşlarla ilgili kurallar ve koşullar nelerdir?

Avantajlar tek yön ya da gidiş dönüş Economy Class uçuşlarda geçerlidir.

Öğrenci avantajlarından sadece Miles&Smiles üyesi öğrenciler yararlanabilir. Üye olmayan kişilerin kampanyadan faydalanabilmek için öncelikle Miles&Smiles üyesi olmaları gerekmektedir. Miles&Smiles üyelik numarası “Öğrenci Başvuru Formu” doldurulurken girilecektir.

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M&S üyeliği bulunan/oluşturan ve Türkiye’de okuyan T.C. vatandaşı öğrenciler Miles&Smiles üyelik hesapları içerisinde “Kişisel Bilgiler” alanında bulunan “Öğrenci” seçeneğini işaretlemesi gerekmektedir. Bu alan işaretlendikten sonra sistem üzerinden kontroller sağlanacak ve öğrenci statüsünde işlem yapabileceği teyit edilecektir. Öğrenci statüsü onaylanan kişiler öğrenci uçak bileti avantajlarından faydalanmaya başlayabilir. Yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşlığı şartı bakılmaksızın tüm öğrenciler Miles&Smiles üyesi olduktan sonra Türk Hava Yolları web sitesinde bulunan “Öğrenci Başvuru Formu”nu doldurabilir ya da satış ofislerine giderek öğrenci kaydını yaptırabilir.

Online başvuru formu üzerinden kayıt tamamlandıktan sonra ortalama 7 iş günü içerisinde Türk Hava Yolları tarafından gerekli kontroller sağlanacak ve öğrencilik durumu onaylanan kişiler kendilerine yapılan bildirimden sonra öğrenci avantajlarından yararlanmaya hak kazanacaklardır.

Online başvuru formunda Miles&Smiles üyelik numarası, ad, soyad, doğum tarihi bilgilerinin girilmesi ve öğrenci kimliği ya da öğrenci olduğunu gösterir tarihi geçerli bir belgenin yüklenmesi gerekmektedir.

Öğrenci kimlik belgesi (üniversite, kolej, lise, dil okulu vb), ISIC kart, öğrenci belgesi ya da transkript online başvuru formuna yüklenebilecek belgelerdir. Yüklenecek belgeler tüm dillerde olabilir, ancak belgenin Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde olması kontrol süresinin uzamasına sebep olabilir.

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Öğrenci uçak bileti avantajlarından 12-34 yaş arası öğrenciler faydalanabilmektedir. Başvuru esnasında bu yaş aralığında olmak gerekmektedir.

Online öğrenci başvuru formunda, Miles&Smiles üyelik hesabında ve yüklenen öğrenci kimliğinde/belgesinde bulunan bilgiler birbiriyle aynı olmalıdır.

Avantajlardan, yetkili bir merci tarafından imzalanmış ya da onaylanmış kimlik kartı ya da öğrenci belgesi olan kişiler faydalanabilir. Öğrenci olduğunu gösterir resmi kimlik kartı ya da belgede; öğrenci olduğu kurum bilgisi ve/veya amblemi, kişinin isim soyisim ve doğum tarihi bilgileri açıkça yer almalıdır.

Yüklenen öğrenci kimliğinde/belgesinde ad, soyad, doğum tarihi açık ve anlaşılır şekilde yazılı olmalıdır. Kimlikte/Belgede yetkili makamlarca atılmış geçerli bir ıslak imza, bandrol ya da mühür bulunmalıdır.

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Öğrencilik durumu onaylanmış kişiler Türk Hava Yolları internet sitesi, mobil uygulaması ve satış ofislerinden bilet alabilir.

Online kanallardan alınacak bilet için Miles&Smiles üyelik girişi yapılmalı ve bilet seçimi yapılacak esnada yolcu tipi “öğrenci” olarak seçilerek işleme başlanmalıdır. Miles&Smiles üyelik girişi yapılmadığı takdirde avantajlardan yararlanılamamaktadır.

Öğrencilik tanımı bir sene sonunda geçerliliğini yitirmektedir. Avantajlardan yararlanmaya devam edebilmek için bir sene sonunda yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

Türk Hava Yolları online kanallarından yapılan işlemlerde indirim miktarı ve indirimli toplam fiyat, uçuş seçildikten sonra sayfanın en altından görüntülenebilir.

İndirim, uluslararası tüm parkurlarda gidiş dönüş uçuşlarda baz ücret üzerinden %10 oranında uygulanmaktadır. Tek yön uçuşlarda ise özel ücretler uygulanmaktadır. İndirim vergilere uygulanmaz ve uçulan parkur, sınıf, tarih gibi durumlara bağlı olarak indirim oranında değişiklikler görülebilir.

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Türkiye çıkışlı/varışlı uçuşlarda U, W ve P sınıfı biletlerde indirim sağlanmamaktadır. Ancak bu sınıflardan alınacak biletlerde indirim dışında sağlanan diğer avantajlar sunulmaya devam edecektir.

Öğrenci yolcu tipi seçilerek alınan biletlerde 40 kg bagaj hakkı bulunmaktadır. Parça başı konsepti ile yapılan uçuşlarda bagaj hakkı 23 kg x 2 olarak uygulanacaktır.

Gidiş ve dönüş uçuşları arasında en uzun kalış süresi 12 aydır.

Öğrenci uçak bileti indirimi ile alınan biletlerde ilk değişiklik ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ancak yapılan değişikliklerde sınıf farkından doğan ücret farkları alınabilir.

İndirimden yararlanamayan ücret sınıflarında da ilk değişiklik ücretsiz olacaktır.

Kampanya kapsamında sunulan 2022 yılı sonuna kadar yapılacak uçuşlardan kazanılacak ekstra %25 Mil , Statü Mili değildir. Bonus Mil olarak kullanılabilir.

Hoşgeldin Mili olarak belirtilen yeni üyelere verilen hediye mili 1000 Mil’dir. Ancak kampanya kapsamında 2000 Mil olarak verilecektir.

Hoşgeldin Mili avantajından yararlanmak için Miles&Smiles yeni üyesi olmak, öğrenci bildiriminin yapılmış ve aktif olarak öğrenci statüsünde bulunulması ve daha önce Hoşgeldin Mili almamış olmak gerekmektedir.

Kazanılan millerle ilgili genel Miles&Smiles kuralları geçerlidir. Geçerlilik süresi gibi özellikler kampanya kapsamında değişkenlik göstermemektedir.

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İlgili öğrenci ürünü sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. AnadoluJet uçuşlarında ve Star Alliance partner hava yolları uçuşlarında geçerli değildir.

PNR’da birden fazla yolcu bulunması durumunda avantajlar yalnızca biletteki tüm yolcuların öğrenci statüsünde bulunması durumunda geçerlidir.

Promosyonlu fiyatlar grup rezervasyonları için geçerli değildir.

Kampanya kapsamındaki kullanım hakları devredilemez.

Öğrenci Başvuru Formu’na yüklenen kimlik ya da belgenin orijinalinin istenmesi halinde check-in işlemi sırasında ibraz edilmesi zorunludur. Fotoğraf veya kimlik fotokopisi kimlik/belge yerine geçmeyecektir.

Yolcunun indirimden yararlanmasının uygun olmadığının tespiti halinde seyahat etmelerine izin verilmeyecektir.

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Ödül bilet kullanımlarında öğrenci avantajları uygulanmaz.

Öğrencilere sunulan öğrenci uçak bileti indirimi hakkı diğer Türk Hava Yolları kampanyaları ve indirimleri ile birleştirilemez.

Türk Hava Yolları herhangi bir kural ihlali tespit edilmesi durumunda ilgililer hakkında hukuki işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.

Yurt içi uçuşlarla ilgili kurallar ve koşullar

İç hat uçuşlarında ve Ercan Havalimanı’na yapılan seferlerde, avantajlar tek yön ya da gidiş dönüş Economy ve Business Class uçuşlarda geçerlidir.

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Öğrenci uçak bileti avantajlarından sadece Miles&Smiles üyesi öğrenciler yararlanabilir. Üye olmayan kişilerin kampanyadan faydalanabilmek için öncelikle Miles&Smiles üyesi olmaları gerekmektedir. Miles&Smiles üyelik numarası “Öğrenci Başvuru Formu” doldurulurken girilecektir.

Miles&Smiles üyeliği bulunan/oluşturan ve Türkiye’de okuyan T.C. vatandaşı öğrenciler Miles&Smiles üyelik hesapları içerisinde “Kişisel Bilgiler” alanında bulunan “Öğrenci” seçeneğini işaretlemesi gerekmektedir. Bu alan işaretlendikten sonra sistem üzerinden kontroller sağlanacak ve öğrenci statüsünde işlem yapabileceği teyit edilecektir. Öğrenci statüsü onaylanan kişiler avantajlardan faydalanmaya başlayabilir.

Yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşlığı şartı bakılmaksızın tüm öğrenciler Miles&Smiles üyesi olduktan sonra Türk Hava Yolları web sitesinde bulunan “Öğrenci Başvuru Formu”nu doldurabilir ya da satış ofislerine giderek öğrenci kaydını yaptırabilir.

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Online öğrenci başvuru formu üzerinden kayıt tamamlandıktan sonra ortalama 7 iş günü içerisinde Türk Hava Yolları tarafından gerekli kontroller sağlanacak ve öğrencilik durumu onaylanan kişiler kendilerine yapılan bildirimden sonra öğrenci avantajlarından yararlanmaya hak kazanacaklardır.

Online öğrenci başvuru formunda Miles&Smiles üyelik numarası, ad, soyad, doğum tarihi bilgilerinin girilmesi ve öğrenci kimliği ya da öğrenci olduğunu gösterir tarihi geçerli bir belgenin yüklenmesi gerekmektedir.

Öğrenci kimlik belgesi (üniversite, kolej, lise, dil okulu vb), ISIC kart, öğrenci belgesi ya da transkript online başvuru formuna yüklenebilecek belgelerdir. Yüklenecek belgeler tüm dillerde olabilir, ancak belgenin Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde olması kontrol süresinin uzamasına sebep olabilir.

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İç hat uçuşlarında ve Ercan Havalimanı’na yapılan seferlerde öğrenci avantajlarından 13-25 yaş arası öğrenciler faydalanabilmektedir.

Online öğrenci başvuru formunda, Miles&Smiles üyelik hesabında ve yüklenen öğrenci kimliğinde/belgesinde bulunan bilgiler birbiriyle aynı olmalıdır.

Avantajlardan, yetkili bir merci tarafından imzalanmış ya da onaylanmış kimlik kartı ya da öğrenci belgesi olan kişiler faydalanabilir. Öğrenci olduğunu gösterir resmi kimlik kartı ya da belgede; öğrenci olduğu kurum bilgisi ve/veya amblemi, kişinin isim soyisim ve doğum tarihi bilgileri açıkça yer almalıdır.

Yüklenen öğrenci kimliğinde/belgesinde ad, soyad, doğum tarihi açık ve anlaşılır şekilde yazılı olmalıdır. Kimlikte/Belgede yetkili makamlarca atılmış geçerli bir ıslak imza, bandrol ya da mühür bulunmalıdır.

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Öğrencilik durumu onaylanmış kişiler Türk Hava Yolları internet sitesi, mobil uygulaması ve satış ofislerinden bilet alabilir.

Online kanallardan alınacak bilet için Miles&Smiles üyelik girişi yapılmalı ve bilet seçimi yapılacak esnada yolcu tipi “öğrenci” olarak seçilerek işleme başlanmalıdır. Miles&Smiles üyelik girişi yapılmadığı takdirde avantajlardan yararlanılamamaktadır.

Öğrencilik tanımı bir sene sonunda geçerliliğini yitirmektedir. Öğrenci uçak bileti avantajlarından yararlanmaya devam edebilmek için bir sene sonunda yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

Türk Hava Yolları online kanallarından yapılan işlemlerde indirim miktarı ve indirimli toplam fiyat, uçuş seçildikten sonra sayfanın en altından görüntülenebilir.

İç hat uçuşlarda yalnızca indirim avantajı sağlanmaktadır. İndirim baz ücret üzerinden iç hat uçuşlarda %20, Ercan Havalimanı uçuşlarında %15 oranındadır, vergiler dahil değildir ve promosyon sınıflarında (V/P/W/U/F/G) uygulanmamaktadır.

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İç hat uçuşlarında ve Ercan Havalimanı’na yapılan seferlerde öğrenci yolcu tipi için serbest bagaj hakkı yetişkin yolcu tipi ile aynıdır.

İç hat uçuşlarında ve Ercan Havalimanı’na yapılan seferlerde değişiklik kurallarında öğrenci yolcu tipi için bir muafiyet sunulmamaktadır.

İlgili öğrenci ürünü sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. AnadoluJet uçuşlarında ve Star Alliance partner hava yolları uçuşlarında geçerli değildir.

PNR’da birden fazla yolcu bulunabilir, öğrenci statüsündeki yolcular ve diğer yolcular için indirim/ücretler ayrı ayrı hesaplanacaktır.

Kampanya kapsamında sunulan 2022 yılı sonuna kadar yapılacak uçuşlardan kazanılacak ekstra %25 Mil, Statü Mili değildir. Bonus Mil olarak kullanılabilir.

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Hoşgeldin Mili olarak belirtilen yeni üyelere verilen hediye mili 1000 Mil’dir. Ancak kampanya kapsamında 2000 Mil olarak verilecektir.

Hoşgeldin Mili avantajından yararlanmak için Miles&Smiles yeni üyesi olmak, öğrenci bildiriminin yapılmış ve aktif olarak öğrenci statüsünde bulunulması ve daha önce Hoşgeldin Mili almamış olmak gerekmektedir.

Kazanılan millerle ilgili genel Miles&Smiles kuralları geçerlidir. Geçerlilik süresi gibi özellikler kampanya kapsamında değişkenlik göstermemektedir.

Promosyonlu fiyatlar grup rezervasyonları için geçerli değildir.

Kampanya kapsamındaki kullanım hakları devredilemez.

Öğrenci Başvuru Formu’na yüklenen kimlik ya da belgenin orijinalinin istenmesi halinde check-in işlemi sırasında ibraz edilmesi zorunludur. Fotoğraf veya kimlik fotokopisi kimlik/belge yerine geçmeyecektir.

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Yolcunun indirimden yararlanmasının uygun olmadığının tespiti halinde seyahat etmelerine izin verilmeyecektir.

Ödül bilet kullanımlarında öğrenci uçak bileti avantajları uygulanmaz.

Öğrencilere sunulan indirim hakkı diğer Türk Hava Yolları kampanyaları ve indirimleri ile birleştirilemez.

Türk Hava Yolları herhangi bir kural ihlali tespit edilmesi durumunda ilgililer hakkında hukuki işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.

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