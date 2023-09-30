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Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımını duyurdu! Başvurular ne zaman yapılacak?

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında 1500 memur alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, KPSS 2022/14 Tercih Kılavuzu kapsamında yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

14:26 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığının, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemiyle 1500 kadrolu memur istihdamı için yaptığı çalışmalar, tamamlanma aşamasına geldi.

TİCARET BAKANLIĞI 1500 MEMUR ALIMI 2023

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, memur alım sürecine ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık tarafından istihdam edilecek memurların 81 ilde görevlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca, 81 ilimizin tamamında görevlendirilmek üzere, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemi ile 1500 kadrolu memur istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık, 2023 yılı içinde alım sürecini sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızla daha etkin bir piyasa denetimi yapmayı, stokçuluk, güvensiz ürün ve fahiş fiyat artışları gibi vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan haksız ticari uygulamalarla mücadelemizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bir kısmını gümrük kapılarımızda görevlendireceğimiz yeni arkadaşlarımızın gümrük işlemlerinin hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz."

Açıklamada, personel alım sürecine ilişkin Bakanlık tarafından gerekli duyuruların yapılacağının da altı çizildi.

TİCARET BAKANLIĞI 1500 MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 1-10 Ekim 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılacaktır.



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#ticaret bakanlığı memur alımı
#1500 memur alımı
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