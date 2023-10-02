Kamu personel alımları ediyor. Ticaret Bakanlığı ÖSYM aracılığındaki merkezi yerleştirme sistemiyle bin 500 kadrolu memur istihdamı için harekete geçti. Çalışmalar devam ederken personel alımları 81 ile yönelik olacak. Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından personel alımına ilişkin duyuru yaptı. Bakanlık açıklamasında, "81 ilimizin tamamında görevlendirilmek üzere, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemi ile 1.500 adet kadrolu memur istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık, 2023 yılı içerisinde alım sürecini sonuçlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı 1500 sözleşmeli personel alımı ne zaman?

İstihdam edilecek memurların 81 ilde görevlendirileceğini bildiren bakanlık şunları kaydetti:

“Bakanlığımızca, 81 ilimizin tamamında görevlendirilmek üzere, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemi ile 1500 kadrolu memur istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık. 2023 yılı içinde alım sürecini sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızla daha etkin bir piyasa denetimi yapmayı, stokçuluk, güvensiz ürün ve fahiş fiyat artışları gibi vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan haksız ticari uygulamalarla mücadelemizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bir kısmını gümrük kapılarımızda görevlendireceğimiz yeni arkadaşlarımızın gümrük işlemlerinin hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz.”

1500 memur alımı için başvurular ne zaman başlayacak?

Açıklamada, personel alım sürecine ilişkin Bakanlık tarafından gerekli duyuruların yapılacağının da altı çizildi. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



