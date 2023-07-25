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TikTok’tan kullanıcıyı mutlu edecek yeni özellik: Metin gönderileri desteklenecek

TikTok'a Twitter’a benzer metin paylaşma özelliği geldi. Video paylaşım uygulaması TikTok, artık yalnızca metinden oluşan gönderilerin de paylaşılabileceğini duyurdu. Kullanıcıların 15 saniyelik kısa videolar oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan TikTok, mikroblog formatına uygun içerik paylaşımına imkan veren yeni özelliğini tanıttı. Metin gönderileri, Instagram Hikayeleri'ndeki paylaşımlara benzer şekilde arka plan rengi, yazı stili, müzik ve etiketler dahil oluşturulabilecek. Gönderiler bin karakterle sınırlı olacak.

09:29 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
TikTok metin gönderilerini desteklemeye başladı

TikTok metin gönderilerini desteklemeye başladı

Bugün dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan 1 milyardan fazla aktif kullanıcısına sahip
TikTok
yeni bir özelliğini duyurdu. Buna göre kullanıcılar, video ve fotoğraf serisinin yanı sıra yalnızca metinden oluşan içerikler oluşturup yayınlayabilecek.

TikTok’ta metin gönderisi nasıl paylaşılır?

Metin gönderileri, Instagram Hikayeleri'ndeki paylaşımlara benzer şekilde arka plan rengi, yazı stili, müzik ve etiketler dahil oluşturulabilecek. Gönderiler bin karakterle sınırlı olacak. Yeni
özelliğini kullanmaya başlamak için kullanıcıların Kamera sayfasına girmesi; bu sayfada fotoğraf, video ya da metin olmak üzere üç seçenek arasından seçim yapması gerekiyor. Üçüncü seçeneğe dokunduktan sonra kullanıcılar bir metin girişi alanına yönlendirilecek.

Paylaşılan gönderileri öne çıkarmak için tasarlanan diğer araçlar arasında ise içeriklerin etkileşimini artırmayı ve bunları internette gündem olan konu ya da trendler ile uyumlu bir hale getirmeyi amaçlayan, istenen temaya göre eklenebilen çıkartmalar ve etiketler kullanılabilecek.

TikTok'dan önce Meta, Instagram'a bağlı çalışan mikroblog platformu "Threads"i tanıtmıştı. TikTok'ta kullanıcılar, videolarını takipçileri ile özel olarak paylaşabilir veya herkese açık olarak paylaşabilir. TikTok kullanıcıları, videolarına müzik, efektler ve çıkartmalar ekleyebilir ve videolarını diğer kullanıcılarla paylaşabilir.

TikTok dondurulan hesabı açma: İşte TİKTOK donma dondurma linki
TikTok dondurulan hesabı açma: İşte TİKTOK donma dondurma linki

TikTok dondurma, TikTok hesap silme, TikTok kapatma ya da TikTok’ta dondurulan hesabı yeniden açmak için yapılması gerekenler oldukça basittir. TikTok kısa mobil videolarda lider platformdur. Video paylaşım platformunda oturum açarak profil bilgilerinizin büyük bir kısmına erişebilir ve bunları düzenleyebilirsiniz. TikTok hesabı oluşturmak için: Google Play veya Uygulama Mağazasından TikTok'u indirin. Uygulamayı açın. Sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun. Kaydolmak için bir yöntem seçin. Bu yollar izlendiği taktirde bir hesap açılmış olunur. İsterseniz de açmış olduğunu bu hesabınızı dondurabilir ya da dondurduğunuz hesabınızı yeniden aktif hale getirebilirsiniz. TikTok hesabı dondurma, silme, kapatma, işlemlerinin nasıl yapıldığını haberimizde adım adım anlattık.

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