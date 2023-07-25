TikTok metin gönderilerini desteklemeye başladı
TikTok’ta metin gönderisi nasıl paylaşılır?
Paylaşılan gönderileri öne çıkarmak için tasarlanan diğer araçlar arasında ise içeriklerin etkileşimini artırmayı ve bunları internette gündem olan konu ya da trendler ile uyumlu bir hale getirmeyi amaçlayan, istenen temaya göre eklenebilen çıkartmalar ve etiketler kullanılabilecek.
TikTok'dan önce Meta, Instagram'a bağlı çalışan mikroblog platformu "Threads"i tanıtmıştı. TikTok'ta kullanıcılar, videolarını takipçileri ile özel olarak paylaşabilir veya herkese açık olarak paylaşabilir. TikTok kullanıcıları, videolarına müzik, efektler ve çıkartmalar ekleyebilir ve videolarını diğer kullanıcılarla paylaşabilir.