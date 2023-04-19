Trumore dijital platformu ve www.togg.com.tr adresi üzerinden 16-27 Mart tarihleri arasında ön siparişe açılacak olan Togg’un fiyatı, şarj süresi ve menzile göre farklılık gösterecek. T10X V1 RWD 314 km menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla ön siparişe açılırken, T10X V2 RWD versiyonu 1 milyon 55 bin lira, bu modelin 523 kilometre menzilli versiyonu ise 1 milyon 215 bin liradan ön siparişlerini alacak. Araçların teslim tarihi Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

Togg deneyim merkezleri nerede?

Togg, kullanıcılara daha hızlı, etkin, kesintisiz ve verimli bir deneyim yaşatmak hedefiyle İstanbul, İzmir ve Adana'da üç yeni deneyim merkezi daha açtı. Togg açıklamasına göre, kullanıcılara daha yakın olmak için Türkiye genelindeki deneyim merkezlerinin sayısını artıran şirket, İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü'nde açtığı kapsamlı deneyim merkezlerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

Togg deneyim merkezleri İstanbul’da nerede?

İstanbul Zorlu Center’in ardından Togg deneyim merkezi İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM'de de deneyim merkezini hizmete aldı.

Togg deneyim merkezleri izmir’de nerede?

İzmir Togg deneyim merkezi Agora AVM’de hizmete girdi.

Togg deneyim merkezleri Adana’da nerede?

Adana Togg deneyim merkezi M1 Adana AVM’de hizmete girdi.

Kullanıcılar deneyim merkezlerinde, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i detaylı bir biçimde inceleyebiliyor.

Kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo'yu deneyimleyebiliyor ve Togg'un dijital platformu Trumore için oluşturulan alanlarda Togg dünyasını yakından tanıyabiliyor.