Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayali gerçek oluyor. TOGG fiyatı ve satış tarihi açıklandı. İleri teknolojide üretilen yerli otomobil TOGG artık kullanıcıları ile buluşuyor. TOGG fiyatı ne kadar? TOGG fiyat listesi ve satış tarihi haberimizde.

TOGG FİYATI NE KADAR?

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG cephesinde en çok merak edilen konu açıklığa kavuştu. 29 Ekim 2022'de seri üretim süreci başlayan TOGG'un elektrikli SUV modelinin fiyatı ve özellikleri belli oldu. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, elektrikli otomobilin başlangıç fiyatı 953 bin TL olacak.

3 farklı versiyonu bulunacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre farklılık gösteriyor.

Öte yandan, C segment SUV modeline T10X adını veren Togg, aracın arkadan itişli versiyonlarında iki farklı menzil değeri sunuyor. Her ikisi de 160 kW güce sahip bu versiyonlar 314 kilometre veya 523 kilometre menzil değerleri ile alınabiliyor.

En baz paket 953 bin TL başlayan fiyat ile satışa sunulurken, aynı menzil değerine sahip, yani 314 kilometre menzil değeri sunan versiyonun dolu paketi 1 milyon 55 bin TL fiyat etiketine sahip. Bu noktada, baz paketin V1 olarak isimlendirildiğini, dolu paketin ise V2 şeklinde anıldığını söyleyelim.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.







