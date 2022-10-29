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Togg fiyatı belli oldu mu?

Togg Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor. Yerli elektriklik otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un ön satışlarının şubat ayında başlayacağını söyledi. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor. Togg, Mart 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak. Peki Togg fiyatı belli oldu mu, Togg fiyatı ne kadar, kaça satılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Togg fiyatı ne kadar, kaça satılacak?
Togg fiyatı ne kadar, Togg kaçtan satılacak, belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi. Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı gerçekleştirildi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk araç banttan indi.

Togg fiyatı ne kadar, kaça satılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatının da açıklanacağını ve vatandaşların Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebileceklerini belirtti. Erdoğan, Togg'u 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollara görüleceğini söyledi.

Togg ilk kimlere verilecek?

Mart 2023 tarihinden itibaren satışa çıkacak olan ilk otomobillerin kimlerin olacağına dair bilgiyi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır açıkladı. Kacır, ilk otomobillerin büyükelçilere sonrasında da 81 ilin valilerine tahsis edileceğini söyledi. İlk büyükelçilere gönderilecek. Büyükelçilerimiz bu konuda çok istekliler. Sayın Dışişleri Bakanımız da çok istekli. Biz de çok değerli bir fikir olarak görüyoruz bunu. Hem Türkiye'nin 81 şehrine gitmesini hedefliyoruz, özellikle valilerimizin kullanması çok değerli olacak. Togg Avrupa'da da kullanımı uygun halde olacak.

AA

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