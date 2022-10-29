Togg fiyatı belli oldu mu?

Togg fiyatı ne kadar, Togg kaçtan satılacak, belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi. Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı gerçekleştirildi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk araç banttan indi.

Togg fiyatı ne kadar, kaça satılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatının da açıklanacağını ve vatandaşların Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebileceklerini belirtti. Erdoğan, Togg'u 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollara görüleceğini söyledi.

Togg satış fiyatı listesi: TOGG satış fiyatı ne kadar?

Sabah’ın haberine göre, TOGG'un fabrika açılışı öncesinde Bakan Varank fiyatla ilgili ipucu verdi. Buna göre, 2023'te yollarda olacak yerli otonun fiyatının 800 bin ile 1 milyon TL arasında olabileceği belirtiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fiyatla ilgili sinyal verdi. Varank'ın "C segment SUV Türkiye'deki pazardan pay almak için uğraşacağız. Şu anda Türkiye'de C segmenti SUV benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyat marjında satılıyorsa o fiyat marjından piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz" açıklamasının ardından gözler diğer markaların SUV modellerine çevrildi.

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Daha çok çekirdek ailelerin tercih ettiği SUV model araçlar, Hyundai, Opel, Nissan, Kia gibi birçok otomotiv şirketi tarafından üretiliyor. Genellikle donanımlarına, motor güçlerine, benzinli-dizel ayrımlarına göre SUV marka araçların fiyatları 800 bin ila 1 milyon TL arasında değişiyor.

Hükümet, temmuz ayında yaptığı düzenlemeyle elektrikli araçlar için vergisel avantajlar da sağladı. Buna göre, 160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'ni geçmeyen araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak. Bu da TOGG'un fiyatını etkileyecek.

Togg ilk kimlere verilecek?

Mart 2023 tarihinden itibaren satışa çıkacak olan ilk otomobillerin kimlerin olacağına dair bilgiyi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır açıkladı. Kacır, ilk otomobillerin büyükelçilere sonrasında da 81 ilin valilerine tahsis edileceğini söyledi. İlk büyükelçilere gönderilecek. Büyükelçilerimiz bu konuda çok istekliler. Sayın Dışişleri Bakanımız da çok istekli. Biz de çok değerli bir fikir olarak görüyoruz bunu. Hem Türkiye'nin 81 şehrine gitmesini hedefliyoruz, özellikle valilerimizin kullanması çok değerli olacak. Togg Avrupa'da da kullanımı uygun halde olacak.

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#Canlı: Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Togg Gemlik Kampüsü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor https://t.co/kIEbZcwq1q — AA Canlı (@AACanli) October 29, 2022

AA

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