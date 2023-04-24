Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu. Muhalefetin 'fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç edip, tüm dünyaya satacağız."

Kamu bankaları ne kadar Togg kredisi veriyor?

Togg ve Farasis Energy'nin %50-50 ortak girişimiyle 27 Eylül 2021'de kurulan Siro'nun Gemlik'teki batarya üretim fabrikasının temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil almak isteyenler için kredi müjdesi verdi. Erdoğan, "Togg almak isteyenlere kamu bankaları 18 ay vade ile kredi verecek" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu bankaları arabanın satışında kredi için çalışma yapıyor, detayları bugün Manisa'da açıklayacağım. Ev alır gibi Togg’u da bu şekilde alma imkanı doğacak" dedi.

Togg kredisi veren bankalar hangileri?

Togg almak isteyenlere özel bir kredi paketi oluşturulduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, söz konusu çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını söylemişti. Nebati şöyle konuşmuştu: “Bankalarımız kredilerle ilgili hazırlıkları yaptı. Kredi için çok büyük bir talep var. BDDK üzerinden bankalarımızla konuşarak bir paket oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra ilan edeceğiz. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ile katılım bankalarımız bu konuda gerekli teşvikleri verecek. Gerekirse kazanmamak üzere, artık faiz oranları da çok düştü, çok daha düşük maliyetlerle kâr da etmeyecek şekilde bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir."

Togg'un fiyatıları ne kadar?

Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

T10X standart menzil Togg fiyatı

314 kilometre menzilli T10X'de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor.

Standart menzilli T10X'in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

T10X uzun menzilli Togg fiyatı ne kadar?

523 kilometrelik menzillere sahip T10X’de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim’de özel seri ile yollarda olacak